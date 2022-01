Fausto Murillo analiza fallo a favor de jueces removidos en 2019

El vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, Fausto Murillo, comentó sobre la polémica alrededor de un fallo en favor de jueces removidos en 2019.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Murillo indicó que la resolución judicial podría, además, significar una millonaria indemnización.

Fausto Murillo defendió el proceso que terminó con la destitución de los jueces. «El Consejo de la Judicatura, en funciones desde el 29 de enero del 2019, emprendió como era su obligación ineludible un proceso de evaluación integral a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ello emitió los reglamentos que regulaban y ponían las reglas claras del proceso de evaluación», dijo.

«Se llevó adelante el proceso riguroso que contó con la participación de una veeduría ciudadana y de un comité de expertos», agregó.

Fausto Murillo resaltó que estos profesionales apoyaron en la contrucción de la metodología validada y aprobada por el pleno del Consejo de la Judicatura.

No es destitución sino remoción

Agrega que se estableció parámetros exigentes como los cualitativos y cuantitativos, de transparencia y legitimidad.

«Ese proceso llegó a su fin y un número importante de jueces y conjueces no superaron los 80 puntos mínimos que estableció el reglamento. Es decir, quedaban quienes merecían seguir siendo jueces. Quienes no superaron el puntaje no quedaron destituidos: Son removidos, porque así dice la Constitución y la ley», afirma.

Y sostiene, Fausto Murillo, que la remoción «no es una sanción. Simplemente son separados porque no están con la debida competencia y capacidad para administrar justicia en materias especializadas y en una corte de casación como la que tenemos», explicó.

