Fecha, horarios y dónde ver la fecha 4 de Champions League. El torneo de clubes más importante del mundo se jugará en las jornadas del 5 y 6 de noviembre del 2024. Los seleccionados ecuatorianos Piero Hincapié y Willian Pacho tienen actividad con sus equipos.

El martes 5, el Leverkusen de Hincapié jugará un partidazo. El equipo de la Aspirina jugará contra el poderoso Liverpool de Inglaterra, desde las 15:00. Los ‘Reds‘ siguen desde hace tiempo a Hincapié, por lo cual el juego puede ser una vitrina.

En cambio, el PSG de Pacho actuará el miércoles 6 de noviembre ante el Atlético de Madrid. El duelo será en París y tiene a los dos equipos con la necesidad de sumar puntos. Los dos partidos serán transmitidos por Espn, en señal de cable y por Disney Plus, en streaming.

Lea más:

Fecha, horarios y dónde ver la fecha 4 de Champions League

Martes 5 de noviembre

Slovan Bratislava vs. Dinamo Zagreb (12:45)

PSV vs. Girona (12:45)

Borussia Dortmund vs. Sturm (15:00)

Celtic FC vs. RB Leipzig (15:00)

Real Madrid vs. Milan (15:00)

Lille vs. Juventus (15:00)

Liverpool vs. Bayer Leverkusen (15:00)

Sporting Lisboa vs. Manchester City (15:00)

Bolonia vs. Mónaco (15:00)

Miércoles 6 de noviembre

Shakhtar vs. Young Boys (12:45)

Club Brujas vs. Aston Villa (12:45)

Feyenoord vs. RB Salzburg (15:00)

PSG vs. Atlético Madrid (15:00)

Bayern Múnich vs. Benfica (15:00)

Sparta Praha vs. Stade Bretois (15:00)

Estrella Roja vs. FC Barcelona (15:00)

Inter vs. Arsenal (15:00)

Stuttgart vs. Atalanta (15:00)

En la tabla de posiciones de la nueva Champions, el Bayer Leverkusen ocupa la sexta posición con siete puntos, tras dos victorias y un empate en las primeras jornadas; PSG, por su parte, está en el lugar 19 con un triunfo, un empate y una derrota.

Más en Teleamazonas

#ATENCIÓN | 🇪🇨🏃 ¡Orgullo tricolor! Daniel Pintado es finalista para ganar el premio a mejor atleta del mundo de 2024. Detalles https://t.co/2sv4LJD5Xj pic.twitter.com/klarefPorL — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 4, 2024