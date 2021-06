Federer encaró al árbitro del partido tras ser penalizado (VIDEO)

Roger Federer se impuso a Marin Cilic por 6-2, 2-6, 7-6(4) y 6-4, en 2 horas y 35 minutos en Roland Garros, torneo en el que se registra como el tenista de más edad.

Más allá de la calidad de Federer sobre la cancha, lo que llamó la atención fue un pasaje en el que se vio al suizo fuera de su tranquilidad a la hora de jugar.

El árbitro lo penalizó por supuestamente tardar mucho tiempo a la hora de sacar, lo que a Federer no le pareció y se encaró con el juez.

Según el portal de noticias de Yahoo, » Federer tuvo una discusión subida de tono con el árbitro, Emmanuel Joseph, e incluso arrastró a ella a su rival. «Marin, ¿estoy jugando demasiado lento?», llegó a preguntar el suizo. A lo que su rival contestó afirmativamente».

Federer dijo que conoce muy bien el reglamento y lo único que hizo fue ir a su silla para secarse el sudor con su toalla, pero la defensa del tenista no le saló de la penalización por parte del juez de silla.

