Félix Sánchez sobre amistoso ante Argentina: Hay que quedarse con lo positivo

El español Félix Sánchez, seleccionador de Ecuador, reconoció que el partido amistoso ante Argentina fue complicado pero dijo que le servirá como «experiencia» para disputar la Copa América, que arranca el 20 de junio del 2024.

«Ha sido un partido exigente. En la primera parte nos ha costado mucho tener el balón. Argentina nos ha hecho una presión asfixiante, no nos ha permitido tener la posibilidad de ataque«, sentenció el director técnico de la Tri, tras la derrota ante la albiceleste en Chicago, Estados Unidos.

Félix Sánchez indicó que en la segunda parte hubo una mejoría en el equipo y con el ingreso de Enner Valencia también hubo un cambio. «No nos ha dado para poder sacar un buen resultado. Hemos enfrentado al actual campeón del mundo y Copa América. Es un buen test para nosotros y para ir viendo a donde tenemos que ir», agregó.

De igual manera, el español destacó el compromiso de los seleccionados para mantenerse activos durante todo el partido e intentar buscar el empate. «El equipo a pesar de la derrota hemos intentado hasta el último estar dentro del partido. Hemos competido, en muchos momentos, de tú a tú. Hay que quedarse con lo positivo y seguir trabajando en lo que pensamos que se puede ir mejorando», sentenció.

¿Por qué utilizó esa alineación?

Sobre la alineación, que generó muchas críticas a escala nacional, Sánchez Bas dijo que decidieron salir sin un delantero centro de área por las condiciones médicas en las que se encontraban los convocados.

«Enner Valencia estaba con molestias y no estaba para jugar todo el partido. Hemos decidido darle unos minutos y creo que está bien», reveló el entrenador de Ecuador.

Sánchez Bas dijo que para iniciar el partido pensó en Jeremy Sarmiento y Kendry Páez por delante «para intentar sacar a centrales». Pero consideró que el problema fue «no tener en ningún momento la posición del balón y al no haber sido capaces de combinar y dar esa continuidad» no funcionó la estrategia.

«Hay un equipo al frente que realiza una presión asfixiante. En 13 partidos solo creo que le han marcado 3 goles desde que terminó el mundial, eso te demuestra lo difícil que es», señaló el director técnico, al agregar que la falta de jugadas complicó aún más el cotejo.

«El problema ha estado en que no hemos podido enlazar dos pases, debido a la presión. Habido un poco de falta de confianza porque es difícil (…) Nos vamos con la sensación de que podemos llegar a ese punto en que no solo vamos a estar bien en tareas defensivas sino también poder llegar y crear situaciones de peligro para ser eficaces y conseguir goles», sentenció.

¿Qué pasa con Kevin Rodríguez?

El entrenador español también se refirió a los convocados y ausencia el primer partido amistoso. Félix Sánchez Bas destacó la adaptación de Kendry Páez a la Selección mayor y cree que tras estos encuentros podrá tener una mayor experiencia que le permita demostrar su nivel.

Mientras que sobre Kevin Rodríguez, el entrenador aseguró que el delantero de 24 años viene de una lesión y se encuentra en un periodo de recuperación.

«Al ser una lista de 26 nos ha permitido intentar meterlo para ver si nos llega porque la decisión a nivel técnico es que nos parece un jugador muy interesante. A lo largo de las convocatorias le hemos dado la confianza y esperar si puede llegar. Decidimos asumir ese riesgo«, acotó.

‘Nos servirá como experiencia’ para la Copa América

«Si pasamos la fase de grupos nos puede tocar Argentina y estos partidos te sirven para adquirir experiencia», reconoció Sánchez, quien piensa en un posible reencuentro con la Albiceleste en los cuartos de final de la Copa América.

Antes de ese hipotético cuarto de final, Ecuador afrontará un grupo con México, Jamaica y Venezuela. «México es la favorita quizá por historia, pero nosotros vamos con la confianza de poder competir e intentar conseguir un resultado positivo», aseguró.

Ecuador se enfrentará ante Bolivia y a Honduras, antes de arrancar la Copa América el 12 y 16 de junio de este año, respectivamente.

