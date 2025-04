Actualizado 06:30

Redacción Teleamazonas.com |

El féretro del papa Francisco, llevado en procesión a hombros por los ‘sediarios‘ pontificios y escoltado por la Guardia Suiza, llegó a la basílica de San Pedro, este miércoles 23 de abril del 2025. Los fieles comenzaron a dar el último adiós.

La ceremonia del traslado del féretro del papa Francisco , que falleció este lunes a los 88 años, de la capilla de Santa Marta, comenzó a las 09:00 horas (07:00 GMT ) desde la que fue su residencia a la basílica de San Pedro.

La procesión recorrió la plaza de Santa Marta y la plaza de los Protomartires Romanos; además atravesó el Arco de las Campanas hasta salir a la plaza de San Pedro y entró en la Basílica Vaticana por la puerta central. El féretro estaba precedida por los cardenales presentes en Roma mientras que la cerraban las personas que más cerca estuvieron del pontífice, sus secretarios y sus asistentes.

The mortal remains of Pope Francis are carried up the steps of St. Peter's Basilica and into the Vatican Basilica.



The Rite of Translation from the Casa Santa Marta was led by members of the College of Cardinals present in Rome, and over 20,000 people gathered in the square to… pic.twitter.com/c2GTXjVBrW