Rutas alternas por 32 obras activas que alteran la movilidad en Quito

Actualmente hay 32 frentes de obra activos en distintos puntos de Quito, principalmente por trabajos de rehabilitación vial. Estas labores se reactivaron desde el 11 de abril, luego de una pausa de 40 días por falta de asfalto.

El Municipio señaló que el objetivo es mejorar las calles y avenidas, pero en el corto plazo el impacto es claro: cierres, desvíos y más tráfico, especialmente en horas pico.

Desvíos clave en el centro norte

La Gasca / Universidad Central

En el sector de la Universidad Central del Ecuador, los trabajos se concentran en dos puntos importantes:

En la calle Versalles

Los trabajos van entre la av. Colón y la calle Bogotá

El transporte público está siendo desviado por las avenidas América y 10 de Agosto durante aproximadamente 90 días.

Mientras tanto, también están activos cierres en otros sectores del centro norte:

En la calle Gaspar de Carvajal

Las obras avanzan desde la calle Selva Alegre

Los trabajos continuarán por unos 45 días. Los conductores deben tomar rutas alternas por La Isla y la av. La Gasca.

En esta zona, los trabajos incluyen la remoción total del asfalto antiguo y la construcción de una nueva vía más resistente, además de señalización moderna y reductores de velocidad.

Cumbayá y norte: los puntos más afectados

Av. Oswaldo Guayasamín

En la av. Oswaldo Guayasamín, en el sector de Cumbayá, se cerró la calzada lateral en sentido Cumbayá–Quito, desde el redondel hasta la av. Pampite. Este tramo tomará unos 20 días.

Las rutas alternas pasan por la:

Av. Diego de Robles y Pampite

En una siguiente fase, los trabajos se moverán en sentido Quito–Cumbayá, con desvíos por calles como Del Establo, Juan León Mera y Aurora Estrada.

Trabajos en la av. Galo Plaza Lasso

En el norte de Quito, la av. Galo Plaza Lasso también presenta cierres importantes. En sentido norte-sur, entre Juan Barrezueta y De los Cedros, hay cierre total por más de 50 días, mientras se ejecutan trabajos de hormigonado.

Para quienes circulan en esa zona, las principales alternativas son:

Av. Real Audiencia

Av. Diego Vásquez de Cepeda

Av. Eloy Alfaro

Av. Del Maestro

Algunas conexiones clave, como pasos elevados y deprimidos, se mantienen habilitadas para reducir el impacto.

Cambios en el transporte público

El transporte público también ha cambiado su recorrido, usando calles como Francisco Dalmau, Real Audiencia y De los Cedros para mantener el servicio activo.

Estas obras buscan mejorar la movilidad a largo plazo, pero por ahora implican planificar mejor cada trayecto, salir con más tiempo y estar atentos a los cambios en las rutas.

Las autoridades recomiendan revisar los desvíos antes de salir y considerar vías alternas para evitar congestión, especialmente en zonas intervenidas.