Quito: Hallan a menor reportada como desaparecida en night club

La menor se encontraba recluida en el night club de Quito.

Una adolescente de aproximadamente 17 años, que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada en un night club ubicado al norte de Quito.

El inmueble, que funcionaba de manera clandestina, se ubicaba en el barrio Zabala, en Calderón.

Durante el operativo de control, las autoridades encontraron a tres mujeres, quienes, se presume, realizaban actividades relacionadas con la explotación sexual.

Centro de tolerancia y bar clandestino

Según los moradores del sector, al centro de tolerancia ingresaban y salían, desde la mañana hasta la noche, vehículos y personas, especialmente hombres.

Las autoridades indicaron que el night club funcionaba oculto en el interior de una casa adaptada para encuentros sexuales en habitaciones insalubres.

En el lugar también se adaptó un espacio que funcionaba como bar para que los asistentes consuman bebidas alcohólicas.