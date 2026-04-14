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Quito

Quito: Hallan a menor reportada como desaparecida en night club

El centro de tolerancia funcionaba de forma clandestina en una casa con condiciones insalubres, en Calderón. 

La menor se encontraba recluida en el night club de Quito.

Tomado de redes sociales

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizada:

14 abr 2026 - 15:30

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Una adolescente de aproximadamente 17 años, que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada en un night club ubicado al norte de Quito. 

El inmueble, que funcionaba de manera clandestina, se ubicaba en el barrio Zabala, en Calderón

Durante el operativo de control, las autoridades encontraron a tres mujeres,  quienes, se presume, realizaban actividades relacionadas con la explotación sexual.

Centro de tolerancia y bar clandestino 

Según los moradores del sector, al centro de tolerancia ingresaban y salían, desde la mañana hasta la noche, vehículos y personas, especialmente hombres

Las autoridades indicaron que el night club funcionaba oculto en el interior de una casa adaptada para encuentros sexuales en habitaciones insalubres

En el lugar también se adaptó un espacio que funcionaba como bar para que los asistentes consuman bebidas alcohólicas

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