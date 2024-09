“Me parece que lo que ha hecho (Arduino) Tomasi es un aporte interesante en términos estadísticos. Lo ha hecho por 10 años. Pero hay que continuarlo hasta el momento actual” dice Fernando Carrión sobre muertes violentas sin determinación entre 2008 y 2018, durante el gobierno de Rafael Correa.

El experto en seguridad se refirió al estudio hecho por el profesor de la Universidad de Chicago, Arduino Tomasi, sobre la existencia de más de 7 000 muertes violentas sin determinación de su causa.

Más detalles de estos acontecimientos en el siguiente video:

«En el caso de homicidios (Tomasi) ha encontrado una falta de consistencia. No se han contabilizado 7 349 muertes violentas no determinadas y no se las asume como parte de la violencia del país”, mencionó este lunes 9 de septiembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

El experto recordó que en 2009, durante el gobierno de Correa, hubo un cambio de metodología y toda la información estadística se concentró en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC).

Lea también:

“Hubo un cambio de metodología en 2009. También hubo una concentración del manejo de la información en el INEC. Lo que ha decidido el Presidente me parece correcto: hacer una auditoría. Deberían incorporar otras instituciones”, señaló Fernando Carrión.

También explicó que, en el 2009, el Ecuador tenía una tasa de 17,8 homicidios y esta empieza a descender. Esto ocurrió porque los datos de las muertes indeterminadas no se sumaron. De ahí que el aporte de Tomasi sea revelador.

Para Carrión, otro aporte tiene que ver con mapear esos datos. Esto porque las muertes violentas no determinadas se ubican, no solo en la frontera, sino en provincias por las cuales transita la droga.

Respecto al aumento de tráfico de menores, Carrión señaló que no encuentra una relación “tan mecánica” con la salida de la Base de Manta y el descenso en las incautaciones de droga.

También cuestionó la correlación hecha por Tomasi respecto al aumento de muertes violentas con la Base de Manta. “Me parece que esa relacionan mecánica, por un lado con la Base de Manta y por otro con la incautación de droga no es correcta porque hay que ver la dinámica entra las políticas públicas y la evolución del delito”.

También en Teleamazonas: