El argentino Erick Lamela (Sevilla), el checo Patrik Schick (Bayer Leverkusen) y el iraní Mehdi Taremi (Oporto) han sido confirmados por la FIFA como los tres candidatos al Premio ‘Puskas’, galardón que reconoce el gol más espectacular del año.

Lamela rubricó el pasado 14 de marzo frente al Arsenal, todavía con la camiseta del Tottenham inglés, un remate desde casi la frontal del área de rabona que ha sido uno de los tres goles seleccionados por los votantes.

Schick anotó su gol con la selección durante la pasada Eurocopa 2020. El delantero del Leverkusen abrió el marcador del República Checa-Escocia de fase de grupos, con un preciso zapatazo desde el centro del campo que ayudó a la victoria por 2-0 del conjunto centroeuropeo.

Por su parte, el ‘9’ del Oporto firmó un remate acrobático en forma de chilena frente al Chelsea en Liga de Campeones, que valió para vencer a los ingleses pero no para pasar de ronda.

Mehdi Taremi's bicycle-kick for Porto in the #UCL makes the Puskas Awards final three 👏



