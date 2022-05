Filtran mensajes de Mbappé y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

Kylian Mbappé decidió renovar con el Paris Saint-Germain (PSG) y rechazar al Real Madrid, generando un sin número de reacciones. En las últimas horas se han revelado varias situaciones, entre ellas, el supuesto contenido de la conversación que tuvo el futbolista francés con el presidente del club merengue, Florentino Pérez.

El periodista y presentador de El Chiringuito Josep Pedrerol reveló el contenido de una pequeña parte de los mensajes por Whatsapp. Sin transcribir el contenido literal del mensaje, Pedrerol comentó sobre la conversación.

«Le comunico que he decidido quedarme en el PSG (…) Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en el final de la Liga de Campeones«, le habría escrito Mbappé a Florentino Pérez antes de anunciar la renovación con el club parisino.

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol🚨



🐢»Le COMUNICO que he DECIDIDO QUEDARME en el PSG»🐢



💣»Quiero AGRADECERLE la OPORTUNIDAD que me ha DADO de JUGAR en el MADRID, el club del que he sido FAN desde PEQUEÑO»💣



📲El WHATSAPP de MBAPPÉ a FLORENTINO📲 pic.twitter.com/CIXZsa0VZ7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2022

«Lamento lo ocurrido en los últimos días. Han roto la ilusión que tenías desde pequeño«, le habría respondido Florentino Pérez, según Josep Pedrerol.

🚨EXCLUSIVA @jpedrerol 🚨



👉»LAMENTO lo OCURRIDO en los últimos días».



😳»Han ROTO la ILUSIÓN que tenías de PEQUEÑO»😳



📲El MENSAJE de FLORENTINO a MBAPPÉ tras comunicarle su renovación📲 pic.twitter.com/2wHs2vsLG1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2022

El París Saint-Germain, campeón de la Ligue 1 desde abril, cerró su temporada con un triunfo 5-0 sobre el Metz, este sábado en el Parque de los Príncipes, donde su astro Kylian Mbappé firmó un triplete.