La Comisión de Fiscalización de la Asamblea quiere que la posesión de Dunia Martínez como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura se suspenda. Este miércoles 10 de julio del 2024, el correísmo se jugó entero por la reconsideración de la votación por parte del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Una sesión del Cpccs quedó pendiente mientras los vocales del Cpccs acudieron a la Asamblea y la Revolución Ciudadana insistió en la reconsideración. Mientras, la posesión de Dunia Martínez está prevista para el jueves 11 de julio del 2024 en el Pleno, mientras continúa la polémica sobre su designación.

Se abre el debate y los asambleístas de @FiscalizacionAN, plantean sus preguntas y cuestionamientos a @AndresFantoniB, presidente del @CpccsEc y @nicolebonifaz, Consejera del @CpccsEc, en torno la designación de autoridades de control y de la designación de Dunia Martínez para… pic.twitter.com/S3pmVt28oD — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 10, 2024

El antecedente del conflicto en el Cpccs

La secuencia de hechos ocurrió así. La vocal del Cpccs Nicole Bonifaz denunció que no le permitieron el ingreso a la sala virtual para votar por la designación de Martínez, el lunes pasado.

A día seguido, el martes 10 de julio del 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea convocó a los siete vocales del Cpccs para tratar esa denuncia.

Pero, la mañana de este miércoles, otra novedad se presentó con respecto a este tema. La consejera Yadira Saltos solicitó un cambió en el orden del día de la sesión del Cpccs prevista para las 10:00. El objetivo fue tratar la reconsideración de la votación del lunes pasado.

La reconsideración fue el eje en Fiscalización

Con ese antecedente, los vocales del Cpccs llegaron a la Comisión de Fiscalización. El primero en intervenir fue el presidente de la entidad, Andrés Fantoni. Dijo que se cumplió con el Reglamento y que la denuncia sobre el ingreso para la votación fue puesto en conocimiento de la Contraloría y la Fiscalía.

Fantoni insistió en que Bonifaz no ingresó pese a que fue contactada varias veces por el equipo de Comunicación del Cpccs y la sesión se inició 45 minutos después de la hora pactada.

📌 #IMPORTANTE

Aquí el reporte de ingresos de la plataforma Zoom de la Sesión Extraordinaria 34, en la que se trató la designación de la presidenta del Consejo de la Judicatura.

Enlace al documento https://t.co/Y8QdV2PL2r pic.twitter.com/RheOgDNJQu — Participa Ecuador (@CpccsEc) July 10, 2024

Por su parte, Bonifaz cuestionó que la sesión se haya convocado el mismo día en el que los postulantes presentaron sus planes de trabajo. Esto, porque el Reglamento prevé un lapso mayor para que el Pleno decida.

También dijo que la sesión debía ser presencial por la relevancia de la votación. La consejera agregó que las sesiones virtuales no están normadas y nada garantiza la participación de todos los miembros. Sin embargo, no explicó por qué no ingresó a las 18:00 ni tampoco para qué había solicitado que se aplace el inicio de la reunión.

En la Comisión de fiscalización, los correístas cuestionaron a Fantoni. Insistieron una y otra vez en la pregunta de si el Presidente del Cpccs daría paso o no la reconsideración.

La primera en buscar esa respuesta fue la legisladora Sofía Espín. Le siguió su coideario, Ronal González y después Lenín Barreto. También, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, pidió que le responda si se trataría ese pedido en la sesión del Cpccs.

Los asambleístas del oficialismo como Ramiro Vela y Adriana García fueron más críticos con el papel de Bonifaz por no ingresar a la sesión para la votación.

Regreso del vocal Augusto Verduga al Cpccs

La Comisión de Fiscalización también hizo las veces de intermediaria para que Fantoni dé paso a la reincorporación del vocal Augusto Verduga al Cpccs, lo antes posible. Este último gozaba de licencia por paternidad y no fue parte de la sesión ni votación del lunes pasado.

Sin embargo, este miércoles solicitó reincorporarse; y en sus redes sociales dijo que no se lo permitían. Fantoni respondió que el proceso fue redirigido a las instancias pertinentes del Cpccs.

Exhorto para suspender posesión de Martínez

Finalmente, el asambleísta Barreto mocionó un exhorto al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para posponer la posesión de Dunia Martínez, prevista para el jueves 11 de julio del 2024. La resolución se tomó con seis votos a favor.

El presidente del Cpccs convocó a los consejeros para la sesión 28 a las 17:00 de este 10 de julio. En dicha convocatoria se incluyó a Augusto Verduga. La sesión será presencial.

