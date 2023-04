Este 3 de abril Fiscalización conocerá la solicitud de juicio político a Lasso

La tarde de este lunes 3 de abril de 2023, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirá para conocer la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Los legisladores también tratarán el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional emitido el pasado 29 de marzo.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, recordó a los solicitantes que el juicio político al Presidente debe ser tratado únicamente con el tema admitido por la Corte, el cual tiene que ver con el delito de peculado.

“Aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa, porque no presentaron la pruebas. Tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas”, manifestó Villavicencio.

Desde los otros sectores de la Asamblea señalaron que se mantendrán vigilantes a que se siga el debido proceso con el trámite de juicio político a Lasso.

Los 30 días de plazo que tiene la Comisión para tratar el pedido comienzan a correr a partir del día que se notifique a las partes, es decir, al Primer Mandatario y los cuatro asambleístas que solicitaron el enjuiciamiento.

Villavicencio aclaró que son tres notificaciones las que deben realizar, además, que la notificación al presidente Guillermo Lasso se debe realizar de forma presencial.

Posterior, la Comisión tendrá 10 días para recibir las pruebas, 10 días para tratar las mismas y los últimos 10 para emitir un informe en el que se recomiende o no iniciar el enjuiciamiento al Presidente de la República.

