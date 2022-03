Florinda Meza asegura que está ‘luchando legalmente’ para que ‘Chespirito’ regrese a la TV

La entrañable actriz y productora mexicana Florinda Mesa, viuda del comediante Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, recientemente ha mencionado su deseo de que los programas de su marido vuelvan a la televisión. Esto luego de que el hijo de Bolaños, Roberto Gómez Fernández, anunciara en 2020 que estos dejarían de transmitirse por problemas legales.

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa ‘Chespirito’ no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”, escribió Florinda Meza en redes sociales. Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar e inclusive algunos la acusaron de cobrar ‘mucho dinero’ por las regalías de los programas. A lo que Meza contestó:

“Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”.

Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría. pic.twitter.com/xxjIREZy7I — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 14, 2022

De acuerdo con medio internacionales, la disputa de las regalías, derechos de comercialización y creación artística de la obra de ‘Chespirito’ ha sido una constante casi desde su muerte en 2014. La cadena Televisa serían quienes tienen los derechos de transmisión, al haber sido los productores de los programas.

Por su parte, los derechos sobre los guiones y los personajes, creados por Roberto Gómez Bolaños, los tiene el Grupo ‘Chespirito’. Hasta el 31 de julio de 2020, estos derechos fueron cedidos a Televisa, no obstante, como no se llegó a un acuerdo para su renovación, los programas tuvieron que salir del aire.

Fuente | RPP/Infobae