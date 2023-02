Focalización del subsidio a los combustibles aún no se concreta

La focalización del subsidio a los combustibles fue uno de los temas tratados en las mesas de diálogo entre el Gobierno y el sector indígena, tras la protestas de junio de 2022. Sin embargo, hasta este martes 7 de febrero del 2023 el tema aún no se ha concretado.

Y es que Ecuador continúa subsidiando los combustibles tanto dentro como fuera de su frontera. De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador, el año pasado se destinaron 4.560 millones de dólares para subsidios. Esta cifra duplicó a la del 2021, año en el que se gastaron 2.214 millones de dólares.

El experto petrolero Miguel Robalino considera que el Gobierno no hará efectiva la focalización, “en razón que no existe una hoja de ruta”. Esto, pese a que el Gobierno ha dicho lo contrario.

No obstante, el analista económico Marcelo Varela sostiene que el Gobierno sí tiene opciones para concretar la focalización. Y dice que, la forma más clara de hacerlo sería a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), “mediante los ingresos de las personas”.

Sin embargo, Varela recuerda que el tema de la focalización de subsidios no es solo económico o tecnológico. Sostiene que también es político y que, de momento, en el país no habría el ambiente propicio. “Cuando no hay voluntad política, obviamente esto no se lleva a cabo”, sostuvo.

Mire también: