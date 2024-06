«No existe ese fantasma de que esto va a generar una espiral inflacionaria y que el costo de la vida va a subir», dijo el analista económico, Mauricio Pozo, sobre la eliminación de subsidios a los combustibles.

«Esto con el tiempo se va a ir diluyendo, ya ocurrió en el pasado. Es un ingrediente pequeño de una lista muy larga de costos», insistió Pozo en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas, este viernes 14 de junio de 2024.

Pozo rechaza la idea de que los transportistas migren al uso de gas doméstico. «Es un ajuste a uno de los insumos que participan en el uso del taxi. Pero no es el único costo«.

Explicó que antes ya ocurrió y no es probable un incremento en el costo de la vida. «Para que exista eso se necesita una especie de motor monetario que le permita avanzar en una inflación más alta y eso no va a haber; primero porque estamos dolarizados y segundo porque ni siquiera existe la capacidad de demanda suficiente», dijo el analista económico.

Lea también:

Para Pozo, «cuando hay precios subsidiados no focaliza nada. Los subsidios tienen que estar dirigidos a las personas, a los sectores, a las empresas, a las actividades, no a la generalidad«. Y añade que los precios no pueden ser diferenciados, sino el mismo, y se debe aplicar un mecanismo de compensación.

Respecto al plan de compensación para el gremio de taxistas, cuestionó quiénes son los verdaderos usuarios de este medio de transporte. «Habrá que preguntarse quién toma taxis en el país. Si está utilizando la clase pobre, que requiere el subsidio o también está un poco más arriba», alegó Pozo.

Sin embargo, para el exministro de Economía se trata de «desmitificar este tema de subsidiar precios». Y al mismo tiempo evitar el contrabando propiciado por el diferencial de precios con los derivados en los países vecinos.

Y añade que el valor más alto de gasto por subsidios se lo lleva el diésel. Un derivado cuyo costo no ha sido evaluado en esta ocasión, pero que para Pozo, es necesario hacerlo más adelante.

Según Pozo, en los últimos 18 años se han destinado 45 mil millones de dólares para el pago del subsidio de los combustibles. «Si esto habría sido bueno para el país, la situación habría sido otra. Esto ha sido perjudicial para el país«, enfatizó.

También en Teleamazonas: