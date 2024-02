“Las ideas y metodología existen. Creo que la popularidad del Gobierno lo autoriza y la voluntad política también existe. La hoja de ruta está trazada y es un momento casi idóneo para intentar implementarla”, asegura Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, sobre la focalización de subsidios a combustibles.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este jueves 1 de febrero del 2023, Jiménez afirma que este tema es uno de los grandes desafíos del gobierno de Daniel Noboa junto a la reforma laboral y la reducción del tamaño del Estado.

Además, el exministro señala que con las mesas de diálogo tras el paro nacional del 2022 se trazó una hoja de ruta que permitiría a esta nueva administración iniciar el proceso de implementación. “Hay un trabajo avanzado en las mesas de diálogo que debe aprovecharse”, manifestó.

De igual manera, recordó al Presidente que para lograr implementar los subsidios deberá trabajar con todos los sectores y realizar amplias negociaciones que permitan llegar a consensos que no afecten la economía.

“Un subsidio no se adopta porque un día se dicta un decreto, un subsidio se adopta en un marco de negociaciones previas. Creo que uno de los grandes fracasos (de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso) fue adoptar una política determinada en materia de subsidios en un proceso de conversación previo”, añadió.

También Jiménez dijo que para tener un resultado exitoso el Gobierno deberá utilizar la tecnología y mantener un control permanente en el país. “El subsidio no solo es una metodología o una decisión sino que tiene que contar con el control. Un subsidio sin control no existe porque deriva en mercado negro”, aseveró.

Finalmente, dijo que no existe ninguna cláusula que le garantiza que no habrá levantamientos. Sin embargo, señala que “las posibilidades se disminuyen cuando no se lo hace desde una oficina con un decreto y una pluma si no que es consecuencia de un trabajo orientado, definido y esquematizado”.

