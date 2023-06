Todo lo que debes saber de las gafas de realidad ‘mixta’ de Apple

Apple presentó, este 5 de junio del 2023, su primer casco de realidad ‘mixta’ (virtual y aumentada), llamado Vision Pro. El dispositivo se comercializará desde el próximo año.

«Mezclar contenido digital con el mundo real nos permitirá crear nuevas experiencias como nunca antes hemos visto», dijo el director general de Apple, Tim Cook, al presentar este nuevo producto en la conferencia anual de desarrolladores de Apple en Cupertino, California.

Las gafas empezarán a comercializarse a 3 499 dólares a principios del 2024 en Estados Unidos. Este dispositivo electrónico se asemeja a unas gafas de esquí y no es inalámbrico, a diferencia de los modelos recientes Quest (Meta) o Vive (HTC)

La tecnología de Apple Vision Pro permite que cuando otra persona se acerca al usuario que lleva las gafas, el usuario pueda ver en su pantalla a dicha persona. Además, la otra persona podrá ver los ojos del usuario, ya que la pantalla negra que los cubre se desvanece cuando hay alguien cerca.

Cook destacó que algunas de las actividades que los usuarios pueden hacer con estas gafas son «mirar sus películas, programas y deportes y sumergirse en los juegos en una pantalla gigante rodeada de audio especial y conectarse con las personas como si estuvieran compartiendo el mismo espacio».

Los usuarios podrán adentrarse en universos paralelos (paisajes meditativos, videos personales, videojuegos, videoconferencias, etc.) y elegir el grado de inmersión mediante un botón que permite ajustar la pantalla de realidad aumentada (superposición de elementos virtuales sobre la realidad ) a la realidad virtual (inmersión total).

«Vision Pro es un nuevo tipo de ordenador que mejora la realidad mezclando a la perfección lo real y lo digital», resumió Cook.

Además, los usuarios controlarán las aplicaciones y las pantallas virtuales mediante movimientos oculares, gestos con las manos y comandos de voz. Este es el lanzamiento de producto más importante para Apple desde que la marca dio a conocer su reloj inteligente, el Apple Watch, en 2015. Y lo lanza después de un trabajo de siete años.

The era of spatial computing is here. Where digital content blends seamlessly with your physical space. So you can do the things you love in ways never before possible. This is Apple Vision Pro.