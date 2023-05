Avistan 18 polluelos del ave más rara de las Islas Galápagos

La Fundación Científica Charles Darwin (FCD) de las Islas ecuatorianas de Galápagos anunció, este 19 de mayo del 2023, el avistamiento de 18 nuevos volantones «sanos y fuertes» del pinzón de manglar, el ave más rara del archipiélago y que se encuentra en peligro crítico de extinción.

La organización precisó que los 18 polluelos surgieron de 9 nidos vigilados durante la temporada en el marco de un proyecto de recuperación de la especie, que arrancó en 2007. Este resultado representa una de las épocas más exitosas desde que se inició el proyecto de recuperación del Pinzón de Manglar.

El pinzón de manglar (Camarhynchus heliobates) es una de las 17 especies de «pinzones de Darwin», que habitan solamente en estas islas, y es considerada como el ave más rara del lugar. Tiene una población de menos de 100 individuos distribuidos en dos lugares de la isla Isabela, la más grande del archipiélago.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha ubicado al pinzón de manglar en su Lista Roja de Especies Amenazadas y la ha clasificado en peligro crítico de extinción, amenazada por especies introducidas como la mosca vampiro aviar (Philornis downsi) y la rata negra (Rattus rattus).

La investigadora principal de la Fundación, Francesca Cunninghame, que lidera el proyecto, comentó que la aparición de los 18 nuevos volantones supone «un apoyo importante para la especie».

Los polluelos que ya pueden volar se han dispersado por los manglares de «Playa Tortuga Negra y Caleta Black, siguiendo a sus padres a los sitios de alimentación», apuntó la investigadora. «Este número de juveniles representa un logro del esfuerzo» del grupo científico en el campo y «un aumento significativo para la reducida población» de pinzones de manglar, apuntó Cunninghame.

Polluelos del emblemático Pinzón de Manglar abandonaron

con éxito el nido. FOTOS: Juan Manuel García, Francesca Cunninghame

El equipo científico de la FCD identificó desde hace algunos meses 16 parejas reproductoras de la especie. Y también localizó sus nidos para tratarlos con un insecticida inocuo, para reducir el impacto de las larvas de mosca vampiro, cuya presencia aumentan significativamente la tasa de mortalidad de los polluelos.

«Nuestro equipo enfrentó algunos desafíos y encontró que todos los polluelos estaban infestados con larvas de la mosca. Sin embargo, gracias a las técnicas utilizadas para lograr la sobrevivencia de cada anidada logramos asegurar la salida exitosa de los nueve nidos», agregó la investigadora.

El proyecto contó con la colaboración del Instituto Smithsonian y SkyLines. Dos organizaciones que facilitaron el desarrollo de técnicas de tratamiento de nidos con el uso de drones.

Polluelos del Pinzón de Manglar. FOTOS: Juan Manuel García, Francesca Cunninghame

Además, Cunninghame ratificó la importancia de mantener los esfuerzos de conservación para proteger a los polluelos del pinzón de manglar. Esto debido a que siguen siendo «afectados por el parasitismo de la mosca vampiro aviar».

El hecho de que los volantones hayan salido del nido a su entorno natural, «guiados por las aves adultas, es fundamental para aumentar su supervivencia durante su primer año de vida», explicó.

La FCD remarcó que «la conservación del pinzón de manglar sigue siendo una prioridad en la lucha por proteger la biodiversidad en Galápagos».

On this #EndangeredSpeciesDay we are pleased to report that 18 healthy fledglings of the emblematic Mangrove Finch successfully left the nest this nesting season! pic.twitter.com/McLzU7eKPQ