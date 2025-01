El fenómeno ‘Emilia Pérez’ conquistó, este domingo 5 de enero del 2025, los Globos de Oro con cuatro galardones que se suman a su espectacular palmarés, mientras la historia de posguerra ‘The Brutalist‘ ganó el pulso en las categorías de drama en el arranque de temporada de premios de Hollywood.

El narco-musical del francés Jacques Audiard fue la gran triunfadora de la noche al llevarse los galardones a mejor película de comedia o musical y el de mejor película de habla no inglesa, un escenario poco habitual en estos premios.

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña se alzó con el Globo de Oro, el primero de su carrera, a mejor actriz de reparto por su papel de Rita Mora en ‘Emilia Pérez’, y el de mejor canción por ‘El Camino’.

El drama de posguerra ‘The Brutalist‘ se impuso en el apartado de drama con tres premios, incluido el de mejor película, mejor actor para Adrien Brody y mejor director para Brady Corbet.

El primer galardón de Demi Moore

La actriz Demi Moore fue la sorpresa de la noche no solo por arrebatarle el Globo de Oro a mejor actriz de comedia a la española Karla Sofía Gascón por ‘Emilia Pérez’, sino también por recibir el primer reconocimiento en sus más de 40 años de trayectoria por su interpretación en ‘The Substance‘.

En un discurso en que reafirmó su valor como actriz, una Moore al borde del llanto recordó el momento en el que un productor la tildó de ser una «popcorn actress» (actriz de películas comerciales), unas palabras que se terminó creyendo y asumiendo hasta que llegó a sus manos el guión de esta película, dirigida por Coralie Fargeat.

«Sentí que el universo me dijo que no había terminado«, sentenció emocionada.

También, la actriz brasileña Fernanda Torres logró imponerse en el apartado a mejor actriz de drama con su interpretación en ‘I’m Still Here’, con la que competía junto a reconocidas estrellas como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Pamela Anderson y Tilda Swinton.

Torres recordó a su madre, Fernanda Montenegro, durante su emotivo discurso, quien estuvo sentada hace 25 años en esa misma sala por su nominación al Globo de Oro a mejor actriz por su papel en ‘Central do Brasil’.

‘Shogun’ fortalece su imperio y ‘Hacks’ derrota a ‘The Bear’

En las categorías televisivas ‘Shogun‘ continuó con la racha de éxito con la que comenzó en septiembre cuando se alzó con 18 premios Emmy al recibir este domingo los cuatro Globos de Oro a los que optaba: mejor serie de drama; mejor actor (Hiroyuki Sanada); actriz (Anna Sawai); y actor de reparto en una serie (Tadanobu Asano).

Asano dio uno de los discursos más entrañables, pues no escondió su emoción al recibir el premio: «Sé que muchos no me conocen, soy un actor japonés. Me llamo Tadanobu Asano. ¡Muchas gracias!, ¡Estoy muy feliz!», dijo anonadado.

En cuanto a los apartados de comedia, ‘Hacks‘ derrotó a la más nominada de la noche ‘The Bear’, que contaba con cinco, alzándose con el galardón a mejor serie de comedia o musical y mejor actriz para Jean Smart.

Pero ‘The Bear‘ no quedó olvidado, su protagonista Jeremy Allen White ganó por tercer año consecutivo el premio a mejor actor de comedia por su papel como el chef Carmy Berzatto, aunque brilló por su ausencia en la gala, al igual que Javier Bardem, quien junto al mexicano Diego Luna perseguía la estatuilla a mejor actor de reparto en una serie.

La historia del acoso y abuso que vivió el guionista y actor Richard Gadd, ‘Baby Reindeer‘, triunfó como la mejor miniserie y su actriz de reparto Jessica Gunning le arrebató el Globo de Oro a la intérprete de ascendencia puertorriqueña Liza Colón-Zayas (‘The Bear’).

En su pasó por el escenario, Gadd pidió a las plataformas que guardaran «un poco de su presupuesto» para «las pequeñas personas» que buscan contar historias complejas y que esperaba que el éxito de ‘Baby Reindeer’ «despejara» las teorías de que el público no quiere ver en la pantalla tramas tan «oscuras».

Asimismo, las oportunidades de que más latinos triunfaran en las categorías televisivas en la noche se esfumaron cuando Jodie Foster (‘True Detective: Night Country Part: 1’) le quitó la oportunidad a la colombiana Sofía Vergara de alzarse con su primer Globo de Oro por su interpretación en ‘Griselda’.

A continuación la lista completa de ganadores de los Globos de Oro:

Mejor película de drama: ‘The Brutalist’.

Mejor musical o comedia: ‘Emilia Pérez’.

Mejor dirección: Brady corbet, por ‘The Brutalist’.

Mejor actriz de drama: Fernanda Torres, por ‘I’m Still Here’.

Mejor actor de drama: Adrien Brody, por ‘The Brutalist’.

Mejor actriz de musical o comedia: Demi Moore por ‘The Substance’.

Mejor actor de musical o comedia:Sebastián Stan por ‘A Different Man’.

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, por ‘Emilia Pérez’.

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin por ‘A Real Pain’.

Mejor guión: ‘Conclave’, de Peter Straughan.

Mejor película animada: ‘Flow’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘Emilia Pérez’ (Francia).

Mejor banda sonora original: Trent Reznor y Atticus Ross por ‘Challengers’.

Mejor canción original: ‘El mal’ de Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, de ‘Emilia Pérez’.

Mejor logro en taquilla: ‘Wicked’

Categorías de televisión

Mejor serie dramática de televisión: ‘Shogun’.

Mejor serie de televisión, musical o comedia: ‘Hacks’.

Mejor miniserie: ‘Baby Reindeer’.

Mejor actriz en una serie dramática: Anna Sawai, ‘Shogun’.

Mejor actor en una serie dramática: Hiroyuki Sanada, por ‘Shōgun’.

Mejor actriz en una serie de comedia o musical: Jean Smart, ‘Hacks’.

Mejor actor en una serie de comedia o musical: Jeremy Allen White por ‘The Bear’.

Mejor actriz protagonista en una miniserie: Jodie Foster, ‘True Detective: Night Country’.

Mejor actor protagonista en una miniserie: Colin Farrell, ‘The Penguin’.

Mejor actriz de reparto en una serie: Jessica Gunning, por ‘Baby Reindeer’.

Mejor actor de reparto en una serie: Tadanobu Asano, por ‘Shōgun’.

Mejor interpretación de un monólogo: Ali Wong, por ‘Single Lady’. EFE

