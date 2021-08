Un nuevo estudio publicado en las revista científica ‘Animal Cognition’ revela que los gatos domésticos prefieren alimentarse con la comida que se adquiere con mayor facilidad. Para llegar a este resultado, los investigadores analizaron el comportamiento de 17 gatos, alimentándolos de dos diferentes formas.

¿Qué concluye el estudio?

La primera forma de alimentación contempla un rompecabezas que requiere mayor esfuerzo para obtener alimentos. La otra es tan solo una simple bandeja con comida a la vista. La mayoría de los gatos prefirieron la comida dispuesta en la bandeja simple.

De hecho, ocho de los gatos estudiados ni siquiera tocaron el sistema con mayor complejidad. Para corroborar el resultado, los investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California Davis, en EE.UU, repitieron el proceso incluso con aquellos gatos que tenían una naturaleza más inquieta.

No es que los gatos nunca usaran el rompecabezas de la comida, sino que los gatos comieron más comida de la bandeja, pasaron más tiempo en la bandeja y tomaron más decisiones iniciales para acercarse y comer de la bandeja en lugar del rompecabezas. [declaró Mikel Delgado, principal autor del estudio]

Delgado destaca que lo más sorprendente es que «de todas las especies, los gatos parecen ser los únicos que no mostraron una fuerte tendencia a la contrafreeloading». Este último término se refiere a las especies que normalmente prefieren realizar un esfuerzo para conseguir su comida, como perros, osos y otros.

Los expertos consideran que los felinos no serían especias flojas, sino que la comodidad del hogar y la domesticación podrían haber provocado que no se sientan motivados a explorar y cazar. No obstante, Delgado mantiene la sospecha de que el rompecabezas alimenticio del estudio pudo no haber estimulado el comportamiento natural de caza de los gatos, que generalmente implica emboscar a sus presas.

Fuente | DW/Europa Press