Gene Simmons destacó a sus fans de Ecuador en sus redes sociales

Gene Simmons, bajista de la legendaria banda Kiss, compartió en sus redes sociales un video de sus fanáticos ecuatorianos.

La cinta, de más de un minuto de duración, muestra una coreografía de varias personas, incluidas algunas niñas, que lucen atuendos de la banda.

Este video se volvió viral en Twitter y cuenta con más de 100 mil reproducciones.

«Carnival in Ecuador, S. America. Fun!!!», escribió Simmons junto al video.

El usuario @JuanCarlosCR08 respondió a Simmons, asegurando que el grupo de baile se llama “Trikis Mokis” y son originarios de Uyumbicho.

Esta frase la acompañó con una fotografía donde se encuentran varias personas luciendo el maquillaje, peinado y atuendos inspirados en Kiss, respuesta que fue retuiteada por Simmons.

There we are …. Trikis Mokis …. From Uyumbicho – Ecuador @genesimmons pic.twitter.com/pBs1qItaqE