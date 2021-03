Georgina Rodríguez confiesa algunos secretos de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, dice que ella es quien cambia los focos en su mansión italiana porque no quiere que la superestrella de la Juventus se arriesgue a lesionarse en una escalera.

Además, la modelo española reveló que es la encargada de hacer otras tareas de la casa, incluida la cocina. Georgina contó algunos secretos de su vida familiar durante una entrevista e incluso ya se refiere al portugués como su “marido”.

La también bailarina le dijo a Sportweek durante una atrevida sesión de fotos: “Cristiano es un súper papá y el mejor marido con el que podría soñar. Pero no cocina”.

“Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y, a veces, cocino. Y cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos.

“Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una bombilla a casi 20 pies del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi casa y mi familia”.

Georgina Rodríguez además reveló que Cristiano le ha ayudado mucho a ejercitarse y mantenerse en forma. “Compartimos el gimnasio porque solo tenemos uno en la casa. He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo.

“Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy y gracias a él me siento aún mejor. Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, al fin y al cabo es Cristiano Ronaldo. Pero luego todo cambió. Es mi inspiración.”