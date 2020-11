0 0

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 11 Segundos

El plantel completo de Gimnasia y Esgrima de La Plata llegó este jueves hasta la Casa Rosada, en donde se vela a Diego Maradona.

Ahí, uno a uno de los jugadores brindaron su último adiós a quien fuera su director técnico. Maradona tenía contrato con el club hasta diciembre del 2021.

Hinchas de todos los equipos

Hinchas de los equipos argentinos, vestidos con sus respectivas camisetas, dejaron de lado la rivalidad para despedir juntos a Diego Maradona.

Los argentinos exhibieron con orgullo sus banderas, camisetas, gorras y tatuajes alusivos a Maradona.

En las inmediaciones de la Bombonera se vio a hinchas con camisetas de otros clubes abrazarse y cantar junto a los fanáticos del Xeneize.

El mítico Obelisco porteño, lugar histórico de encuentro para la celebración de logros deportivos, esta vez fue el lugar donde llegaron hinchas para abrazarse y llorar.

«Nadie va a ser lo que él hizo, nadie le va a hacer el gol a los ingleses de nuevo. Yo sé de él por las leyendas que me contó mi papá, no lo podía creer hasta que vi los vídeos y me enamoré de él», dijo a Efe.

Al Obelisco también fue Paola, que dijo que la muerte de Maradona fue «un golpe muy fuerte».

«Maradona es Dios. Para nosotros Diego era el fútbol, era el fútbol. No entendemos que pasó, es muy conmovedor para todos. Hoy mi hija que nunca lo vio jugar, solo por vídeos, me llamó llorando», dijo a Efe.

«El Diego no se olvida, siempre va a ser lo máximo, el que nos dio alegrías a toda la Argentina», añadió..

Maradona, que el 30 de octubre cumplió 60 años, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires.

Los clubes en que jugó Maradona expresan sus mensajes