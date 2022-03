Gissella Molina rechaza haber pedido dinero a cambio de votos

La asambleísta de Pachakutik, Gissella Molina, afirma que no pidió nada a cambio de su voto en el tratamiento de la Ley de Inversiones.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Molina se defiende de las acusaciones en su contra, realizadas por el presidente Guillermo Lasso.

Gissella Molina, asambleísta de Pachakutik por Cotopaxi, es una de las cinco personas mencionadas por Lasso en denuncia sobre presunto pedido de dinero a cambio de voto.

Según la legisladora, ella no ha pedido nada a cambio de su voto en la Asamblea Nacional.

«Jamás en la vida, en ninguna parte de este tiempo que he estado cumpliendo funciones he hecho un pedido de ese tipo al presidente; tampoco a ninguno de sus colaboradores. Si tienen las pruebas los exhorto a que lo presenten al pueblo ecuatoriano. Mi deber es darle esta rendición y respuesta a mi provincia, cantón, a la gente de mi pueblo que me vio crecer. Y, porque no, a todos los ecuatorianos que necesitan un proceso de resignificación en la política», indicó.

También afirmó que en caso de existir pruebas, será la primera en salir y pedir disculpas. De igual manera «hacerme cargo de lo que dice la ley».

Contacto con funcionarios

La asambleísta Gissella Molina indicó que sería engañar decir que no se ha tenido contacto con funcionarios.

No obstante, recalca que el presidente debe responder con las pruebas respectivas. «De lo contrario, quedaría como un completo difamador; y demostrando su irresponsabilidad y sobre todo estar asesorado por gente incompetente. Y con un equipo de comunicación que hace cosas muy desatinadas, que nos deja expuestos y en el ojo del huracán».