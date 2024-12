El volante ecuatoriano Moisés Caicedo vive una gran temporada en el Chelsea. El ‘Niño Moi’ anotó un golazo en el empate 1-1 ante el Manchester United, en Old Trafford, el pasado 3 de noviembre, en un partido por la Premier League.

Los hinchas los ‘blues‘ han comenzado a querer más Caicedo. Designaron al ecuatoriano como ganador del mejor gol del mes de noviembre. Así lo informó el Chelsea en sus redes sociales este sábado 7 de diciembre del 2024. Los elogios para el jugador no se han hecho esperar después de las buenas actuaciones y de este tanto.

Tras la millonaria inversión del Chelsea por Caicedo, el jugador ha comenzado a responder con fútbol. Incluso Caicedo está nominado a mejor jugador de noviembre en la Premier League. Los hinchas que quieran apoyar a Caicedo pueden votar por el tricolor ingresando a la página web del fútbol inglés.

La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA por sus siglas en inglés) nominó a Caicedo del Chelsea como Jugador del Mes (noviembre) de la Premier. El juego del volante tricolor ha sido elogiado por gente de fútbol.

Your Chelsea Goal of the Month winner for November: Moises Caicedo. 🫡🇪🇨