Gonzalo Albán Molestina se incorpora temporalmente, a partir de este martes 28 de enero del 2025, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Así lo informó el organismo en sus redes sociales.

Albán reemplazará de forma temporal a uno de los consejeros titulares por el orden de votación de la última elección del 5 de febrero de 2023. «Siempre será para mí, un honor servir a mi país«, escribió en su cuenta de X el consejero tras el anuncio.

Gonzalo Albán asumirá funciones para sustituir a Augusto Verduga, quien tomará vacaciones desde el martes 28 de enero hasta el miércoles 12 de febrero del 2025. Decisión que ocurre cuatro días después de los allanamientos al Cpccs, donde el consejero forcejeo con uniformados al tiempo que se oponía a entregar sus celulares.

Tras conocer el pedido de vacaciones de Verduga, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, calificó su accionar como «preocupante y delicado» pues sobre el consejero existe una orden judicial donde se ha pedido que se incaute parte de sus equipos de comunicación personal y enfrenta un proceso judicial por investigación por arrogación de funciones.

«De repente pida licencia y no sabemos si salió o no del país, pero he escuchado que sí. Es muy delicado y demanda un muy mal mensaje y ratifica este mensaje de impunidad que cuando la justicia actúa, pasan dos cosas: huyen y después acusan de ‘Lawfare’ o que los está persiguiendo», sentenció De La Gasca.



Verduga es investigado en el caso Ligados, vinculado a una investigación por usurpación y simulación de funciones públicas e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente por parte de los consejeros de dicha entidad.

Proceso que inició tras una denuncia en la que se acusa a los consejeros investigados de incumplir la sentencia constitucional de diciembre de 2024 y designar a Raúl González como Superintendente de Bancos.

