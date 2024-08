Gonzalo Plata llegó a Brasil y ficha por el Flamengo. El jugador firmó su contrato luego de superar las pruebas médicas. El poderoso equipo brasileño tendrá al exIndependiente del Valle por las próximas cuatro temporadas.

Plata llegó en las últimas horas a Río de Janeiro y se tomó fotografías con seguidores del poderoso cuadro dirigido por el exseleccionador Tite. El último club del extremo ofensivo fue el Al Sadd catarí, en donde militó con poco suceso.

La posibilidad de llegar a Flamengo implica una opción para hacer reflotar su carrera. Plata fue campeón sudamericano con la Tricolor Sub 20 en 2019. Ese mismo año, Ecuador fue tercero en el Mundial realizado en Polonia, con Gonzalo Plata como una de las principales figuras.

Flamengo, según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 225 millones de dólares. Con la dirección deportiva de Ricardo Perlingeiro, el equipo enfocó en la mira en contratar a jugadores jóvenes y talentos que provienen de Europa.

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. O mais novo reforço rubro-negro assinou até 29/08/2029. Seja bem-vindo e muito sucesso com o Manto do Mais Querido do Mundo! #PlataDoMengo pic.twitter.com/lRoD9S2uNt