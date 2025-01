Google cambiará el nombre de Golfo de México por Golfo de América

Actualizado 00:40

Redacción Teleamazonas.com |

Una vez que la administración de Donald Trump actualice sus fuentes oficiales del gobierno, Google cambiará el nombre de «Golfo de México» a «Golfo de América» en los mapas de Estados Unidos. Así lo anunció la compañía tecnológica este lunes 27 de enero del 2025.

La decisión de Google, anunciada en un comunicado en X, responde a la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero cuando asumió la presidencia de Estados Unidos.

Esta orden que incluye un mandato para actualizar los nombres en los mapas oficiales y las comunicaciones federales en Estados Unidos.

La a orden ejecutiva de Trump, cambia el nombre del “Golfo de México” a “Golfo de América” y el nombre “Monte McKinley” para la montaña en Alaska, en lugar de “Denali”.

La compañía indicó que ha: “recibido algunas preguntas sobre la asignación de nombres en Google Maps. Tenemos la práctica habitual de aplicar los cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales”.

Google Maps aplicará estos cambios para los usuarios de su plataforma en Estados Unidos. Con esto aclara que que los usuarios en México seguirán viendo el nombre “Golfo de México” en los mapas.

Por su parte, para los usuarios de otros países la aplicación reflejará ambos nombres.

“Cuando los nombres oficiales varían entre países, los usuarios de Mapas ven los nombres oficiales locales. En el resto del mundo, se ven ambos nombres. Eso aplica en este caso también”, explicó Google.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que en su país el Golfo de México continuará siendo conocido por su nombre tradicional, independientemente del cambio en los mapas de EE. UU.

Sheinbaum había sugerido hace varias semanas, en respuesta a la idea de Trump, llamar a Estados Unidos «América mexicana«, mostrando un mapamundi anterior a 1848 en el que la región América del Norte aparece con ese nombre.

«Para nosotros aún es el Golfo de México y para el mundo entero», insistió Sheinbaum.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources.