Google Meet traducirá en tiempo real diálogos en inglés y español con «la voz» del usuario

Google Meet anunció que desde este martes 20 de mayo del 2025 ya puede traducir conversaciones en inglés y español manteniendo «la voz» del interlocutor. El avance es posible gracias a la inteligencia artificial (IA), según dijo la empresa en su conferencia de desarrolladores Google I/O.

De acuerdo con Sundar Pichai, director ejecutivo de la compañía, esta nueva función ayuda a las personas a superar las barreras lingüísticas «casi en tiempo real», manteniendo la voz, tono y expresión de interlocutor.

El gigante tecnológico demostró esta nueva función en el Anfiteatro Shoreline de Mountain View, en la sede de la compañía en California. Lo hizo con un video pregrabado en el que se vio una conversación entre una estadounidense y una latina, cada una en su lengua nativa, sobre el alquiler de una casa.

«El resultado es una conversación auténtica y natural, incluso en diferentes idiomas. Ya sean nietos angloparlantes charlando sin esfuerzo con sus abuelos hispanohablantes o colegas de todo el mundo conectados desde diferentes continentes«, anota Google en un comunicado.

De momento, esta herramienta solo está disponible para suscriptores de los planes Google AI Pro y Ultra en versión beta, pero la empresa destacó que «pronto estará disponible para empresas».

Además, adelantó que añadirán más idiomas en las próximas semanas, pero Google no indicó cuáles serían. Esta herramienta es utilizada por millones de personas alrededor del mundo, y permite mantener reuniones y diálogos virtuales.

