Dua Lipa demanda a marca tecnológica por uso no autorizado de su imagen

La cantante británica Dua Lipa demandó a Samsung Electronics por USD 15 millones por supuestamente utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores que la firma comercializa desde el año pasado.

En la demanda, la artista acusa al fabricante surcoreano de haber utilizado su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación.

Por su parte, Samsung dijo que no puede comentar sobre litigios en curso.

Dua Lipa advirtió a Samsung sobre su imagen

Según la demanda, la cantante pidió que dejara de usar la imagen cuando tuvo conocimiento de su aparición en las cajas, pero la compañía rechazó la solicitud con una actitud "indiferente y desdeñosa".

La demanda sostiene que Samsung obtuvo beneficios al crear la apariencia de que la cantante avalaba o promocionaba sus televisores, algo que ella no autorizó.

La demanda también cita comentarios publicados en la red social X por usuarios que sugerían que la imagen de la artista en la caja podía influir en su compra