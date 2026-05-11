Romeo Santos y Prince Royce en Quito: Fecha de preventa y precios de entradas
Romeo Santos y Prince Royce, dos de las figuras más importantes de la bachata, llegarán a Quito con un concierto único.
Prince Royce y Romeo Santos se presentarán en Quito en septiembre de 2026.
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Actualizado:
11 may 2026 - 09:23
Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Quito con un concierto confirmado para el 26 de septiembre de 2026.
La preventa ha sido confirmada entre el 15 y 18 de mayo de 2026 para tarjetas del Banco Guayaquil o a través de la aplicación PeiGo.
La venta general se abrirá desde el 19 de mayo a través del sitio web oficial de Feel the Tickets.
También se podrá comprar las entradas en los puntos físicos de 10:00 a 20:00. Los lugares habilitados se ubican en:
- CCI
- Scala Shopping
- Condado Shopping
- Alhambra Shopping, en Guayaquil
Ecuador se encenderá al ritmo de la bachata el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.
"El Rey de la Bachata" regresará a Ecuador junto a Prince Royce luego del éxito que tuvo junto al grupo Aventura con dos shows en 2024.
Esta unión de artistas busca poner en escena la esencia y evolución de la bachata.
Precios de las entradas
El precio de las entradas podría variar por los impuestos y tasas de servicios. Estas son las localidades y costos:
- Vista reducida: 29 dólares
- General, 35 dólares
- Preferencia, 45 dólares
- Tribuna, 60 dólares
- Eres mía fan zone, 99 dólares
- Palco, 119 dólares
- Dardos platinum, 129 dólares
- Propuesta indecente box, 199 dólares
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