Romeo Santos y Prince Royce en Quito: Fecha de preventa y precios de entradas

Prince Royce y Romeo Santos se presentarán en Quito en septiembre de 2026.

Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Quito con un concierto confirmado para el 26 de septiembre de 2026.

La preventa ha sido confirmada entre el 15 y 18 de mayo de 2026 para tarjetas del Banco Guayaquil o a través de la aplicación PeiGo.

La venta general se abrirá desde el 19 de mayo a través del sitio web oficial de Feel the Tickets.

También se podrá comprar las entradas en los puntos físicos de 10:00 a 20:00. Los lugares habilitados se ubican en:

CCI

Scala Shopping

Condado Shopping

Alhambra Shopping, en Guayaquil

Ecuador se encenderá al ritmo de la bachata el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.

"El Rey de la Bachata" regresará a Ecuador junto a Prince Royce luego del éxito que tuvo junto al grupo Aventura con dos shows en 2024.

Esta unión de artistas busca poner en escena la esencia y evolución de la bachata.

Precios de las entradas

El precio de las entradas podría variar por los impuestos y tasas de servicios. Estas son las localidades y costos: