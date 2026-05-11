Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

Romeo Santos y Prince Royce en Quito: Fecha de preventa y precios de entradas

Romeo Santos y Prince Royce, dos de las figuras más importantes de la bachata, llegarán a Quito con un concierto único.

Prince Royce y Romeo Santos se presentarán en Quito en septiembre de 2026.

Instagram

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

11 may 2026 - 09:23

Unirse a Whatsapp

Romeo Santos y Prince Royce llegarán a Quito con un concierto confirmado para el 26 de septiembre de 2026.

La preventa ha sido confirmada entre el 15 y 18 de mayo de 2026 para tarjetas del Banco Guayaquil o a través de la aplicación PeiGo.

La venta general se abrirá desde el 19 de mayo a través del sitio web oficial de Feel the Tickets.

También se podrá comprar las entradas en los puntos físicos de 10:00 a 20:00. Los lugares habilitados se ubican en:

  • CCI
  • Scala Shopping
  • Condado Shopping
  • Alhambra Shopping, en Guayaquil

Ecuador se encenderá al ritmo de la bachata el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Atahualpa.

"El Rey de la Bachata" regresará a Ecuador junto a Prince Royce luego del éxito que tuvo junto al grupo Aventura con dos shows en 2024.

Esta unión de artistas busca poner en escena la esencia y evolución de la bachata.

Precios de las entradas

El precio de las entradas podría variar por los impuestos y tasas de servicios. Estas son las localidades y costos:

  • Vista reducida: 29 dólares
  • General, 35 dólares
  • Preferencia, 45 dólares
  • Tribuna, 60 dólares
  • Eres mía fan zone, 99 dólares
  • Palco, 119 dólares
  • Dardos platinum, 129 dólares
  • Propuesta indecente box, 199 dólares

Te puede interesar