La Asociación de Agentes Penitenciarios de Ecuador denuncia el incumplimiento de mejoras laborales por parte del SNAI, ordenadas a través de una sentencia de habeas corpus en enero de este año. Así lo anunció el representante legal, Paúl Sánchez en una rueda de prensa este martes 11 de junio de 2024.

En la víspera, una guía penitenciaria fue gravemente herida en una balacera al trasladar a tres presos al hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito. Otros cuatro agentes han sido procesados por la fuga de uno de los privados de libertad.

Según Sánchez, el chaleco antibalas de la funcionaria herida venció en 2021. «Con esto están los agentes de seguridad penitenciaria tratando de dar resguardo a las personas más peligrosas del país», dijo.

También mostró a los medios de comunicación un chaleco y placa protectora con fecha de caducidad de 2014. Condiciones que un juez ordenó mejorar tras la presentación de una acción de habeas corpus por parte de la fuerza penitenciaria.

Lea también:

Respecto al ataque de la víspera, Sánchez rechazó las acusaciones en contra de los guías por haber trasladado a los presos sin resguardo policial. «Ellos unicamente cumplen órdenes. Si no lo hacen se les inicia un sumario administrativo», explicó.

«Se trasladan en una camioneta que no es blindada, que mecánicamente no es viable, sus puertas no tienen seguridades, los envían con tres agentes, no tienen armas letales y no letales, los chalecos antibalas están caducados y uno de ellos produjo que el disparo impacte en el pecho de una de las servidoras y está en estado crítico actualmente. Esta es la lamentable situación a la que se enfrentan los agentes de seguridad penitenciaria», sentenció el abogado.

De acuerdo con el agente Carlos Ordóñez, directivo de la asociación, a la última promoción de guías carcelarios «el SNAI no les dotó nunca ni siquiera de un uniforme. Es demasiado lamentable».

Y criticó que los funcionarios que encabezan el SNAI no tienen la preparación adecuada en seguridad penitenciaria y derechos humanos. «Se ha evidenciado hasta el cansancio el abandono que estamos sufriendo», lamentó Ordóñez, quien lleva dos décadas como funcionario en las prisiones.

Sobre la emboscada que sufrieron sus compañeros en el acceso al hospital Pablo Arturo Suárez, dijo que hay información que se está filtrando, porque la salida de los presos debe registrarse en puntos de control de Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

También en Teleamazonas: