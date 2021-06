Guillermo Lasso decretó nuevas políticas públicas en educación

La tarde de este miércoles 2 de junio el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, decretó de interés nacional el diseño y ejecución de políticas públicas en el ámbito educativo, mediante Decreto Ejecutivo, suscrito en un evento público en Tumbaco.

Esta propuesta incluye la implementación de un Plan de retorno paulatino, voluntario y progresivo a clases presenciales en todas las parroquias del país.

El Primer Mandatario destacó que en este nuevo Ecuador “la educación debe ser la base de nuestro país. El lugar del encuentro por excelencia”.

La realidad educativa del país es lamentable ya que miles de niños no cuentan con la escolaridad básica y otros tantos no terminan el bachillerato, por lo cual enfatizó en que “hoy nos encontramos aquí en las aulas para cambiar esa realidad y eso empieza con el decreto que he tenido el orgullo de firmar ante ustedes”, el cual explicó que está resumido en cinco ejes y veinte acciones.

Ejes de las nuevas políticas

El primer eje denominado ‘Encontrémonos’ consiste en el diseño de un plan para el retorno voluntario y progresivo a las aulas de los colegios del país que garantice la salud, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. Para ello, se abrirán puntos de encuentro en cada parroquia del Ecuador.

El segundo eje es ‘Todos’, destinado a aquellas familias que sufren actualmente la falta de escuelas cercanas o afines a sus necesidades.

El decreto plantea el fortalecimiento del sistema con un enfoque inclusivo, con pertinencia comunitaria, cultural y territorial, y apoyando en la consecución del plan de vida de los estudiantes.

Por ello, se rehabilitarán 900 escuelas rurales que fueron suprimidas entre el 2013 y 2016 injustificadamente: “Será una celebración de la diversidad en el Sistema Educativo Nacional”, dijo el presidente Lasso.

En cuanto al tercer eje, se lo ha nombrado ‘Libres y Flexibles’ y se enfoca en la construcción de un Ecuador desde la perspectiva de todos, con la finalidad de incluir a los padres de familia en la creación de la propuesta educativa que se ajuste a sus requerimientos y asimismo escuelas con la flexibilidad de ofrecer contenidos acordes al entorno comunitario y con autonomía.

Además, indicó que se trabaja con las 28 editoriales que producen recursos pedagógicos para invitarlas a la corresponsabilidad respecto a los contenidos y calidad de los textos escolares que generan.

“Esto es encuentro, esto es fomentar la participación, innovación y excelencia”, dijo el Mandatario.

El cuarto eje: ‘Fuertes’ está dirigido a los maestros con la finalidad de dignificar la carrera de los profesionales de consejería estudiantil, docentes y directivos, a través de la formación profesional continua, la actualización del escalafón docente y la implementación de incentivos laborales complementarios al salario.

Y, finalmente, el quinto eje: ‘Excelencia Educativa’, direccionado a la creación de un Sistema Educativo en el que el alumnado se encuentre con la tecnología del futuro, ya que: “no habrá Ecuador del Encuentro mientras las mentes de los niños no reciban herramientas para absorber los conocimientos más avanzados del planeta”, aseguró el Jefe de Estado.

Para ello, se gestionará la incorporación de tabletas, computadores, equipos electrónicos y otros elementos pedagógicos; así como la expedición de la nueva Agenda Educativa Digital.

La ministra de Educación, María Brown, agradeció a padres y madres de familia, docentes y estudiantes quienes durante la pandemia sumaron esfuerzos para mantener las actividades educativas. Indicó que más del 90 % de los docentes ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y, en estos días, bajo el nuevo Plan de Vacunación 9/100 se avanza en la inmunización de la segunda dosis.

También anunció que se reunirá esta tarde con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) para analizar la autorización de retorno progresivo a clases presenciales de las instituciones educativas que cuentan con un plan aprobado: “Tenemos 15.135 planes de retorno (…); de ellos 1.301 ya están aprobados y podremos iniciar clases el próximo lunes 7 de junio”, resaltó.

Además, la funcionaria indicó que en el COE Nacional también se analizará que las ceremonias de graduación presenciales de bachilleres sean aprobadas siempre que cumplan las medidas de bioseguridad: “Esta entrega de confianza implica corresponsabilidad de los estudiantes de mantener las normas de seguridad”.

Mire también

El Primer Mandatario también invitó a la ciudadanía a involucrarse en este proceso, “a ser parte de este gran encuentro por la Educación y lograr desde nuestros espacios ese verdadero cambio por el que hemos venido trabajando durante años”, agregó.

Finalmente, el Mandatario hizo hincapié en que la educación es un recurso que no se agota ya que impulsa a la generación de ideas y continuos avances: “Me apasiona que los niños y jóvenes se eduquen, porque sé que el conocimiento es emancipación, independencia, autonomía, dignidad, es autoestima. Porque sé, de primera mano, que esta es la vía más segura para salir de la pobreza como país, y que nos llevará a todos a un nuevo Ecuador de inclusión y de encuentro”.

Secretaría de Comunicación