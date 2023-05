Una guitarra destrozada por Kurt Cobain será subastada en EE.UU.

Una guitarra destrozada en el escenario por el tempestuoso ídolo del rock, Kurt Cobain, líder del grupo Nirvana, será subastada a finales de mayo en Estados Unidos.

El instrumento, una Fender Stratocaster, se volvió a ensamblar pero ya no se puede tocar. Así lo indicó Kody Frederick, de la casa de remates Julien’s Auctions, que espera que con la subasta, el artefacto musical alcance los 80 000 dólares.

«Se puede ver la rotura que se produjo cuando él (Kurt Cobain) golpeó la guitarra (…) En cierto modo, esta guitarra ‘dañada’ de un ‘músico dañado’ define esa ‘era de la música áspera y tumultuosa», dijo Frederick.

Con sus sonidos grunge, Nirvana conquistó el corazón de los jóvenes de finales de 1980, dando una nueva vida al rock. La guitarra fue firmada por los tres músicos del grupo de Seattle cuando estaban en ascenso.

La subasta, que tendrá lugar en Nueva York del 19 al 21 de mayo, también incluye una lista de canciones escritas a mano por Cobain para un concierto en Seattle, en abril de 1991. Se espera que el precio de esta sea de 6 000 dólares. Además, la subasta incluye piezas relacionadas con Eddie Van Halen, Elvis Presley y Freddie Mercury.

Éxitos e historia

Los éxitos de Nirvana, muchos escritos por Cobain, incluyeron ‘Come As You Are’, ‘Lithium’ y ‘Smells Like Teen Spirit’, una canción que se convirtió en un himno para muchos adolescentes.

La noche que Cobain rompió la guitarra, Nirvana había tocado una versión de ‘Smells Like Teen Spirit’, unos meses antes del lanzamiento de la canción. Y ‘Nevermind’, el álbum insignia del grupo vendió más de 30 millones de copias.

Cobain luchó contra la adicción a sustancias y la depresión. Tuvo una relación tormentosa con su esposa, la también cantante Courtney Love. El artista se suicidó en abril de 1994, a los 27 años. Casi 30 años después de su muerte, la huella que dejó en el rock y en la mente de generaciones de adolescentes y adultos jóvenes sigue siendo visible.

