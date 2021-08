Gustavo Alfaro habló del reto de Ecuador de cara a las eliminatorias

El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, aseveró este miércoles que al momento tiene a diez jugadores lesionados. A finales de agosto hará una amplia convocatoria para la jornada triple con la que se reanudarán las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

«Al momento tenemos a diez jugadores lesionados, entre otros, Jhegson Méndez se recupera de una fractura. Lo más probable es que no alcance su recuperación para la convocatoria», precisó el técnico.

Gustavo Alfaro resaltó estar al tanto del momento que vive cada jugador con sus clubes para saber con quienes podrá contar. Y es que en septiembre se viene una jornada triple, contra Paraguay, Chile y Uruguay.

En ese afán por encontrar el equipo ideal, Alfaro aseguró que anímicamente su selección está bien.

Rescata que el equipo tiene fortaleza para levantarse en medio de la seguidilla de malos resultados recientes en eliminatorias y Copa América.

Pese a las derrotas de visitante por 2-0 ante Brasil y de local por 1-2 contra Perú, Ecuador mantiene el tercer puesto, con 9 puntos.

SINSABORES DE LA COPA AMERICA

Gustavo Alfaro precisó que, como estadísticas, la Copa América no dejó buenas referencias; pero en otras cosas el equipo sumó pensando en los próximos encuentros. Parte del hecho que cuenta con unos 12 jugadores menores de 24 años que han acumulado experiencia. No obstante, todavía no aseguran para creer que con ellos hoy se tiene el equipo ideal, aún en constitución.

Señaló que tocará hacer los ajustes sobre la marcha, pero con la selección habrá que esperar a la próxima convocatoria. Y que capaz que, después de dos meses, esos ajustes probablemente habrá que hacerlo con otros jugadores de los que estuvieron en el último partido. Porque el proceso de una selección es así.

En un encuentro de más dos horas en la Casa de la Selección, abundó, ante una pregunta de Efe, sobre el «aspecto humano» del fútbol y la importancia que él concede a la relación «humana» y «personal» con cada uno de sus jugadores.

Para Gustavo Alfaro esa faceta es crucial para consolidar un equipo. A su juicio tendrá una mayor incidencia en los resultados que la misma parte técnica o táctica. Es lo que termina desarrollando la solidaridad colectiva, el esfuerzo por cada compañero. Y a su vez fortalecerá al equipo y sus resultados en el terreno de juego.

SOBRE LAS DECLARACIONES DE NOBOA

Con relación a la polémica que desató con sus declaraciones el centrocampista Christian Noboa, que señaló al técnico de hacer actuar a jugadores sin continuidad en el campo, descartando a otros cómo él con ritmo de competición, el técnico lamentó que lo haya hecho en un escenario que no era el indicado, como debió ser, en el vestuario o en la concentración de la selección.

Y aunque aseguró que Noboa estuvo en todo su derecho de dar esas declaraciones, porque todos tienen la libertad para decir lo que sienten, al hacerlo en forma pública con ello «no terminó» la situación, más bien, «comenzó» todo el mal ambiente.

El seleccionador dejó en claro que la inclusión en la alineación titular del centrocampista Carlos Gruezo apenas recuperado de la covid-19, origen de la polémica de Noboa, aseguró que el jugador se mantuvo en actividad física porque su caso fue asintomático.

«Se trata de un jugador importante en el equipo que, si voy a una trinchera, quiero tenerlo a mi lado, que rápidamente entendió lo que queremos de él dentro del equipo. Para mí es un titular en la selección, es de esos jugadores que le dan equilibrio en la mitad de la cancha a un equipo», resaltó.

El desafió mayor del seleccionador, después de casi un año al frente del combinado ecuatoriano, será acertar en la convocatoria y la propuesta de juego para la reanudación de las eliminatorias, buscando evitar que se repitan los errores que costaron 6 puntos en eliminatoria.

«Se nos viene un semestre donde nos jugaremos prácticamente todo», por la cantidad de partidos que sostendrá el equipo en el que se jugará en gran porcentaje la clasificación al Mundial de Catar. EFE