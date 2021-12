Hallan muerta en su casa a la actriz española Verónica Forqué

La actriz Verónica Forqué, uno de los rostros más conocidos del cine español, ganadora de numerosos premios y «chica Almodóvar», fue hallada este lunes muerta en su domicilio de Madrid, en el que se ha quitado la vida, según confirmaron a Efe fuentes de la investigación.

Una persona llamó al 112 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en Madrid.

Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112 que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz, ya que no había ninguna posibilidad de reanimación.

Forqué, de 66 años, ganadora de cuatro Goya, dos premios Sant Jordi, tres Fotogramas de Plata y premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, entre otros, ha sido «chica Almodóvar» y luego, de la mano de directores como Fernando Colomo, Manuel Gómez Pereira, Manuel Iborra y Joaquín Oristrell, ha sido «uno de los rostros de referencia de la comedia española».

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante; sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

La intérprete, que había protagonizado en los últimos tiempos el programa de Televisión Española Masterchef Celebrity, había hablado en numerosas ocasiones de las depresiones que había padecido. Además, Verónica abandonó la última edición del reconocido reality de cocina por problemas relacionados con su salud emocional.

«Estoy regular, necesito descansar. No doy más (…) Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar», manifestó Forqué en su salida de MasterChef.

