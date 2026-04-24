Emelec vs. Liga de Quito sin hinchada visitante en Guayaquil, por la LigaPro 2026

El partido entre Emelec y Liga de Quito se jugará sin hinchada visitante, así lo informó la dirigencia del cuadro eléctrico este viernes 24 de abril del 2026, a través de un comunicado.

El partido válido por la fecha 11 de la LigaPro está previsto para las 17:00 del sábado 25 de abril, en el estadio George Capwell.

"Esta medida se adopta en estricto cumplimiento de las recomendaciones emitida por la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad de LigaPro, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del encuentro y salvaguardar la integridad de todos los asistentes", precisó el club en el comunicado.

Sanciones económicas y cierre de tribuna en el Capwell

Esta disposición se suma a la sanción que Emelec debe cumplir por los incidentes registrados en el partido jugado el 17 de abril, ante Guayaquil City.

Según el acta de sanciones, el club fue sancionado por el lanzamiento de objetos con impacto, por lo que deberá cerrar la tribuna San Martín baja en el siguiente partido como local, es decir, en el que jugará este sábado.

Adicional, el 'Bombillo' deberá pagar una multa económica de 350 dólares.