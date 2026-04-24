El Primer Ministro de Israel superó con éxito el cáncer de próstata

Tras mantener los resultados en reserva por dos meses debido al conflicto bélico, el Primer Ministro de Israel hizo público su informe médico anual.

El documento confirma que el mandatario ha superado un cuadro oncológico detectado en etapa inicial, asegurando que actualmente se encuentra en óptimas condiciones de salud.

Detección temprana: Una "mancha" de menos de un centímetro

Durante un seguimiento rutinario derivado de una cirugía previa por hiperplasia benigna, los médicos detectaron una lesión diminuta en la próstata. Tras los exámenes de rigor, se especificó la naturaleza del hallazgo:

Diagnóstico: Tumor maligno (adenocarcinoma de próstata) en etapa muy temprana.

Tumor maligno (adenocarcinoma de próstata) en etapa muy temprana. Gravedad: Sin evidencia de propagación, invasión a tejidos cercanos o metástasis .

Sin evidencia de propagación, invasión a tejidos cercanos o . Decisión clínica: Aunque existía la opción de "vigilancia activa" (monitoreo sin intervención), el Primer Ministro optó por la eliminación inmediata del riesgo.

Tratamiento focalizado y recuperación ágil

A diferencia de los tratamientos invasivos tradicionales, el mandatario se sometió a un procedimiento focalizado. Esta técnica permite atacar directamente el tejido afectado sin dañar el resto de la glándula, lo que facilitó una recuperación casi inmediata.

"Asistí a unas pocas sesiones cortas de tratamiento, leí un libro y continué trabajando", detalló el líder israelí. El equipo médico del Hospital Hadassah en Jerusalén confirmó que tras la intervención, la lesión despareció por completo.

Estrategia ante la propaganda externa

El mandatario admitió que retrasó la publicación de este informe para evitar que el régimen de Irán utilizara su estado de salud como herramienta de desinformación o propaganda en el punto más crítico de la guerra.

Finalmente, envió un mensaje de concienciación a la ciudadanía: "Cuiden su salud, háganse los chequeos y escuchen a los médicos".