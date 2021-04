La polémica por Apu de la serie ‘Los Simpsons’ llegó años atras debido a denuncias de discriminación y promoción de estereotipos raciales dentro de la interpretación del personaje. Se acusó al relato de no ser inclusivo y, producto de ello, el actor caucásico Hank Azaria renunció a hacer la voz del dueño del Kwik-E-Mart.

A más de uno año y medio de este hecho, Azaria volvió a disculparse por la interpretación estereotipada y caricaturesca que llegó a ‘insultar’ a la comunidad india. En el podcast Armchair Expert, el actor dijo:

Es importante. Pido disculpas por mi parte en la creación y participación en eso. Una parte de mí siente que necesito dirigirme a cada persona india en este país y disculparme personalmente. [declaró Hank Azaria]

Apu Nahasapeemapetilon, según narró el actor, fue una manera de representar a la comunidad india y la serie no fue inclusiva en esa parte. «Si es un personaje indio o latino o negro, por favor, hagamos que esta persona preste su voz al personaje”, declaró Azaria. En este sentido, la producción Simpsons optó por ya no tener actores blancos que interpreten a personajes que no sean blancos.

Añadió que este tipo de medidas ayudará a que el actor aporte su experiencia, sin quitarle el trabajo a quien más lo necesita. Azaria también prestó su voz para Carl Carlson, un compañero de trabajo de Homero y ahora es el afroamericano Alex Désert quien lo interpreta.

Fuente | Sputnik/El Espectador