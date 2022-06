Una secuela de la serie «Juego de tronos», centrada en el personaje favorito de los fans e imposible de matar, Jon Snow, está en desarrollo en HBO, según informes comerciales de Hollywood. Kit Harington, que encarnó al estoico guerrero Snow, visto por última vez desterrado de Westeros en el final de la serie, estará presente nuevamente.

HBO se negó a comentar esas afirmaciones y los representantes de Harington no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP. Si el programa recibe luz verde, sería el último de un universo televisivo en rápida expansión basado en las novelas de fantasía de George RR Martin.

Ya se están preparando tres series de precuelas de acción en vivo, incluida «House of the Dragon», que llega a las pantallas este agosto, así como tres precuelas animadas. Pero la eventual serie de Jon Snow sería la primera ambientada después de los eventos del gran éxito «Game of Thrones», que terminó con una temporada final profundamente controvertida, en 2019.

Si bien varios personajes principales murieron, Snow, quien se reveló como Aegon Targaryen, un heredero potencial del Trono de Hierro, dejó Westeros y se dirigió al norte helado y salvaje. Su personaje ya había resucitado tras haber sido traicionado anteriormente durante el programa.

La noticia del posible spin-off provocó reacciones de los fanáticos, algunos encantados de ver más del personaje destacado de «Thrones» y otros cuestionando la lógica de retomar el decepcionante final del programa original.

Durante su carrera de ocho años a partir de 2011, «Juego de tronos» fue un fenómeno global, obteniendo un récord de 59 premios Emmy con sus familias en guerra, dragones, violencia medieval y sexo a raudales.

Martin firmó un contrato de cinco años con HBO en 2021 por un valor de «unas ocho cifras» en dólares, para desarrollar programas tanto dentro como fuera del universo de «Juego de tronos».

Fuente | Agence France-Presse/