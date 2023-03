Henry, Raúl y Alexandra competirán por el último Pin del Chef

Una nueva caja misteriosa llegó a las cocinas de MasterChef Ecuador y hoy Jamil, Alexandra, Sonnia, Raúl, Victoria, Santiago, Henry y Johanna se llevaron una gran sorpresa al abrirla. Encontraron una copa con sangre, ingrediente que tuvieron que usar para preparar un plato de alta cocina en 45 minutos.

Esta caja misteriosa trae un ingrediente que al parecer los cocineros nunca imaginaron. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/OwrOyJo20f — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 3, 2023

Ya en las cocinas, Sonnia enfrentó un duro momento. Mientras cocinaba no podía dejar de llorar pues la sangre le recordó el momento en que su hermano falleció.

Devolución

Cuando ya se acabó el tiempo en las cocinas, Alexandra fue una de las primeras en pasar al atril pero no recibió buenas críticas. “No hay ni un elemento en el plato que uno diga está rico”, le dijo el chef Jorge Rausch.

Esta vez Alexandra no logró sorprender a los jueces con su plato. 👨‍🍳#MasterChefEcuador#AlexandraMasterChefEcuador pic.twitter.com/Y2kf2cfKBh — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 3, 2023

Sin embargo, una de las grandes sorpresas del día fue Henry. Presentó una reinterpretación de un caldo de salchicha que tuvo buenos sabores y que sorprendió a los jueces.

Henry ha crecido mucho en estas cocinas y lo demuestra con estos platos geniales. 👨‍🍳#MasterChefEcuador#HenryMasterChefEcuador pic.twitter.com/fLI0Y1l7F0 — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 3, 2023

El último en enfrentarse a los jueces fue Raúl. Su plato tuvo mucho sabor y el toque dulce de la col fue una buena idea. Sin embargo, el emplatado generó opiniones contrarias entre los jueces.

Raúl maneja muy bien los sabores, pero el emplatado aún se queda. 👨‍🍳#MasterChefEcuador#RaúlMasterChefEcuador pic.twitter.com/TKWheyEUmB — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 3, 2023

Tras probar todos los platos los jueces decidieron que los mejores platos fueron los de Raúl y Henry. Ellos ganaron el reto de la caja misteriosa y ahora competirán por el último Pin del Chef de MasterChef Ecuador.

¡Gran Victoria! Henry en verdad se lució con su plato y va con todo tras ese pin del chef. 👨‍🍳#MasterChefEcuador#HenryMasterChefEcuador pic.twitter.com/ZZ28ZFnk4k — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 3, 2023

Reto Creativo

Raúl y Henry, al ser los ganadores de la caja misteriosa, tomaron importantes decisiones en el reto creativo. Ambos tuvieron el poder de repartir el dinero que sus compañeros usarían para comprar los ingredientes con los que cocinarían.

Johanna fue la favorecida y recibió 20 dólares, la mayor cantidad de dinero del reto. Pudo comprar una caja con ingredientes para preparar un postre. Jamil y Sonnia recibieron 15 dólares y a Alexandra, Victoria y Santiago les entregaron cinco dólares, la menor cantidad de dinero.

Una vez terminado el tiempo, Jamil pasó al atril y presentó una carne con la cocción perfecta, sin embargo, la ceniza que colocó en su plato no gustó a los jueces. “Se me queda en las muelas porque no está suficientemente bien triturada, se siente uno mascando carbón”, le dijo el chef Rausch.

Por otra parte, el escenario para Alexandra fue diferente. Presentó un bizcocho con nuez con buenos sabores y equilibrado. Además, el emplatado obtuvo buenos comentarios. Por esta razón, los jueces decidieron que el plato de Alexandra fue el mejor de la noche. Ahora ella, Henry y Raúl competirán por el último Pin del Chef ¿Quién ganará?