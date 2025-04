Actualizado 14:20

Tras la muerte del papa Francisco, a los 88 años de edad el lunes 21 de abril del 2025, se revivió una historia de la adolescencia de Jorge Mario Bergoglio. Antes de dedicarse a su vida religiosa, tuvo un gran amor.

La mujer que marcó una etapa de la vida de Francisco fue Amalia Damonte, una vecina del barrio Las Flores, en Buenos Aires. Cuando tenían apenas 12 años su historia empezó a escribirse y se caracterizó por un vínculo inquebrantable.

De acuerdo a medios locales, vivían a apenas unas cuadras y eso les permitía mantener un contacto permanente, jugar y a hacer algunas actividades.

Cuando fue elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica, ella contó parte de su historia. “Éramos muy humildes, amábamos a los pobres. En eso éramos almas gemelas”, recordó la mujer con una sonrisa nostálgica, quien describió a Francisco como «maduro y una maravilla de muchacho«.

Además, Amalia detalló a los medios que crecieron juntos y jugaban todo el tiempo e incluso reveló que en una emotiva carta Jorge Mario Bergoglio describió cómo le construiría una casa cuando unieran sus vida en sagrado matrimonio.

«Me había dibujado una casita que tenía techo rojo, blanca abajo y arriba decía: ‘Esta casita es la que te voy a comprar cuando nos casemos‘», contó la mujer con ternura.

A pesar que este gesto parecía inocente, la madre de Amalia descubrió la misiva y sus padres mostraron su descontento y valió «una paliza» por recibir estos mensajes. De igual forma, le prohibieron que mantuviera contacto con él.

Ella también recordó que Francisco le había advertido que si no se casaba con ella tomaría el camino del sacerdocio. «Si no me caso con vos, me hago cura”, señaló Amalia, al citar sus palabras, que al parecer se cumplieron en 1969 cuando fue ordenado sacerdote. Él ingresó al seminario a la Compañía de Jesús, y finalmente ascendió al Vaticano, donde en 2013 fue elegido como el primer papa latinoamericano.

