El canciller de la República, Juan Carlos Holguín, habló sobre las relaciones diplomáticas con Argentina tras el escape de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este jueves 16 de marzo del 2023, aseguró que en la fuga hubo una complicidad de personas que laboran en la Embajada de Argentina en Quito.

Holguín señaló que la versión del embajador argentino, Gabriel Fuks, tuvo múltiples inconsistencias y falsedades que fueron determinantes para declararlo persona no grata en Ecuador y que el país no le tenga confianza. Además, indicó que hubo una negligencia en la custodia de la exfuncionaria ecuatoriana.

«Esta situación es muy grave (…) hay una complicidad entre dos proyectos políticos. Lo triste es que se haya puesto el interés de una ideología antes que la relación de dos pueblos», enfatizó el Canciller con respecto a este hecho.

Sobre la seguridad policial en los exteriores de la embajada argentina, Holguín dijo que esta se proporciona de acuerdo con lo que consta en las convenciones diplomáticas y no es competencia de la Cancillería. Asimismo, señaló que hubo múltiples pedidos de la Embajada para que se retiren los vehículos de vigilancia y no se realicen procedimiento de seguridad en los alrededores.

También enfatizó en que el escape de Duarte es un hecho grave y, por ende, Ecuador debe dejar muy en claro su posición. «Cuando uno actúa en buena fe y en confianza se espera la reciprocidad absoluta. En este caso no se dio», señaló.

El funcionario aclaró que el salvoconducto no se emitió porque, según los tratados de los que ambos países son firmantes, no se puede entregar un asilo a una persona con sentencia en firme como en el caso de Duarte. Y detalló que el asilo se pidió por temas humanitarios, relacionados con su hijo, en los que posteriormente se encontraron inconsistencias.

Asimismo, reiteró que existió complicidad de funcionarios en el escape de la exministra. Holguín aseguró que altas autoridades de Argentina le informaron que el viernes 10 de marzo del 2023 hubo un evento en la Embajada y posterior a ello se informó que Duarte ya no se encontraba en el lugar.

Finalmente, el Canciller indicó que no se han roto las relaciones con Argentina, pero sí existe una inconformidad del Ecuador con la actuación de los funcionarios de ese país. “Cuando hay una violación a la confianza y no se actúa con una correcta intención, no podemos insistir en una relación amistosa. No hemos roto relaciones con Argentina, lo manejaremos de la manera más madura».

