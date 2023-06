Un hombre y su familia fueron interceptados por error en Santo Domingo

Momentos de terror vivió una familia abordo de su vehículo luego que personal policial confundiera al conductor con un supuesto secuestrador. El hecho se registró la noche del martes 20 de junio del 2023, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Todo inició cuando el afectado junto a su familia se disponían a visitar un centro comercial de la ciudad. En rueda de prensa el conductor dijo que policías vestidos de civiles y sin identificación se le acercaron al vehículo para exigirle que detenga la marcha. «Mi proceder fue preventivo, automáticamente que vi eso, lancé mi vehículo a la moto y aceleré mi carro porque iba con mi familia».

La persecución culminó sobre la Av. Quito luego que agentes policiales rodearan el automóvil, en el trayecto, dijeron, se escucharon disparos.

«Me bajo del vehículo porque no tengo nada que esconder, no he cometido ningún delito y automáticamente los policías me agarraron, me tiraron al piso, me golpearon, varias patadas, un puñete y rasguños. Luego llegó el mismo individuo que me dijo que me detenga a decirme que me levante que yo no era», contó la víctima.

El hecho quedó captado en cámaras de seguridad del sector y también en videos ciudadanos. El hombre dijo que su imagen se ha visto afectada por lo que espera que la Policía aclare lo ocurrido.

