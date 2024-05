La semifinal de la Champions League llega a su recta final. El martes 7 y miércoles 8 de mayo de 2024 se jugarán los partidos de vuelta de este torneo. El Real Madrid, el París Saint-Germai, Borussia Dortmund y el Bayern Múnich sueñan con llegar a la final y levantar la ‘Orejona‘ en el histórico estadio de Wembley.

La UEFA confirmó las fechas de cada partido. Los cotejos de ida se jugaron el martes 30 de abril y miércoles 1 de mayo. Mientras que los encuentros de vuelta serán el martes 7 y miércoles 8 de mayo. La Champions League se puede observar en Ecuador por el canal ESPN y la plataforma Star Plus.

Who will qualify for the #UCLfinal? 🤔 pic.twitter.com/1sNfFRLZ8R