Este jueves 5 de diciembre del 2024 se mantienen los cortes de luz de entre cinco y siete horas en Ecuador. Las empresas distribuidoras emitieron ya los cronogramas en los que se aplicará el racionamiento eléctrico a escala nacional.

En los últimos dos meses Ecuador atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia, que han obligado a establecer cortes de energía de hasta 14 horas. Sin embargo, según la ministra de Energía (e), Inés Manzano, los apagones estarían cerca a su fin.

La funcionaria recalcó el martes 3 de diciembre del 2024 que el país llegará a fin de mes con cero horas de apagones. «Vamos a terminar el año (2024) con cero horas de apagones. Nosotros también pensamos que empieza a llover«, dijo en entrevista con Teleamazonas.

Manzano aseguró que en 2024 se terminarán los apagones porque en diciembre se prevé que mejoren las condiciones climáticas y las nuevas formas de generación de energía y los equipos llegarán y estarán funcionando para finales del mes.

En los últimos dos días se registraron lluvias en la zona del Austro del país, lo que permitió recuperar de alguna forma los caudales que abastecen al Complejo Hidroeléctrico de Paute, el más grande del país.

“Es verdad que la lluvia no nos está ayudando (…) Tenemos un déficit hídrico importante y es una crisis tan dinámica. Al no haber vivido esto jamás en la historia del Ecuador nos toca trabajar con cosas al día. No solamente es el clima sino la falta de previsión de 10 años anteriores a este Gobierno”, sentenció.

