Este miércoles 4 de diciembre del 2024 aún habrá cortes de energía de cinco horas en Quito. La Empresa Eléctrica Quito anunció los horarios que se aplicarán durante la jornada.

Sin embargo, el jueves 5 y el viernes 6 de diciembre en la capital no habrá apagones debido a sus fiestas de Fundación, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Energía.

Además, los apagones en el país están prontos a finalizar, según anunció la ministra del ramo, Inés Manzano. «Vamos a terminar el año (2024) con cero horas de apagones. Nosotros también pensamos que empieza a llover«, dijo en entrevista con Teleamazonas este martes 3 de diciembre.

Manzano aseguró que en 2024 se terminarán los apagones porque en diciembre se prevé que mejoren las condiciones climáticas y las nuevas formas de generación de energía y los equipos llegarán y estarán funcionando para finales del mes.

Lea también:

“Es verdad que la lluvia no nos está ayudando (…) Tenemos un déficit hídrico importante y es una crisis tan dinámica. Al no haber vivido esto jamás en la historia del Ecuador nos toca trabajar con cosas al día. No solamente es el clima sino la falta de previsión de 10 años anteriores a este Gobierno”, sentenció.

A continuación los horarios de cortes de luz en Quito para el miércoles 4 de diciembre del 2024:

De 00:00 a 03:00 y de 14:00 a 16:00

Miraflores

El Bosque

Andalucía

Conocoto

Cumbayá

Eugenio Espejo

De 06:00 a 08:00 y de 16:00 a 19:00

Luluncoto

La Floresta

Epiclachima

Nueva Cumbayá

De 09:00 a 12:00 y de 22:00 a 24:00

La Carolina

Tababela

Los Bancos

Pérez Guerrero

El Obraje (Machachi)

De 08:00 a 11:00 y 20:00 a 22:00

Chimbacalle

Belisario Quevedo

Iñaquito

De 12:00 a 15:00 y 22:00 a 22:00

Chilibulo

Granda Centeno

Río Coca

De 03:00 a 06:00 y 18:00 a 20:00

Gualo

Sangolquí

De 10:00 a 13:00 y de 20:00 a 22:00

Barrionuevo

Santa Rosa

El Quinche

De 06:00 a 08:00 y de 16:00 a 19:00

Olímpico

Cristianía

San Antonio

Alangasí

De 11:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00

San Rafael

Tumbaco

Pomasqui

De 13:00 a 16:00 y de 21:00 a 23:00

San Roque

Río Coca

Cotocollao

Conocoto

Santa Rosa

Inga Bajo

Sector industrial

De 17:00 a 24:00

Santa Rosa

Inga Bajo

De 17:00 a 24:00

Sangolquí

De 00:00 a 02:00 y de 18:00 a 21:00

Olímpico

Escuela Sucre

La Marín

Diez Vieja

San Pablo

Iñaquito

Tababela

Diez Nueva

Los Bancos

Pomasqui

De 08:00 a 10:00 y de 15:00 a 18:00

Batán Alto

Miraflores

Granda Centeno

Cristianía

Cotocollao

Eplicachima

Conocoto

Carolina

San Rafael

Diez Nueva

Aeropuerto

Eugenio Espejo

También en Teleamazonas: