Ibai ‘perdió la paciencia’ tras recibir una noticia sobre Mbappé

Esta semana trascendió la información de que la madre de Kylian Mbappé reveló que las negociaciones para la renovación del delantero con el PSG “van muy bien”.

Todo eso rompió un poco el sueño de la parcialidad del Real Madrid que aún tiene esperanza de que Mbappé llegue a las filas merengues en el mercado de invierno.

Un hincha del Real Madrid, muy conocido, es Ibai Llanos, el popular streamer que siempre tiene actividad en redes sociales y así lo dejó ver una vez más con una publicación al respecto de lo dicho por Mbappé.

Según el portal de noticias de Yahoo, “Para contar sus sensaciones y su enojo, Ibai recurrió a su cuenta de Twitter para dejar un mensaje sobre este tema e incluso para insultar al jugador parisino. «Mbappé, me has jodido verano. Y ahora me vas a joder otro. Vete a la mier**», escribió el reconocido streamer”.

Varios internautas reaccionaron a la publicación de Ibai, pero cabe resaltar, una vez más, que es un posteo más en el que el español apela al humor y a su estilo propio para referirse a circunstancias que le conciernen a nivel personal.

El futuro de Mbappé aún es incierto, mientras su propia madre confirmó que las negociaciones para su renovación van bien, hay otros que sueñan con la llegada del francés al club merengue e incluso hablan de que Luis Suárez podría llegar al club parisino para reemplazar al joven delantero.