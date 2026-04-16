Enjambre masivo de abejas provoca emergencia en Netivot - Israel
Miles de insectos invadieron un centro comercial y zonas residenciales del sur de Israel.
El hecho evidencia cómo fenómenos naturales pueden alterar la vida urbana y obligar a activar protocolos de emergencia.
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Actualizada:
16 abr 2026 - 08:28
Una situación inusual generó alarma entre los habitantes de esta ciudad del sur del país, luego de que decenas de miles de abejas invadieran un centro comercial y varios sectores residenciales.
El enjambre sorprendió a clientes y transeúntes, obligando a evacuar algunas áreas mientras equipos especializados intervenían para controlar la situación.
Intervención de expertos
Apicultores y personal de emergencia acudieron al lugar para retirar a las abejas de forma segura y evitar riesgos mayores para la población.
Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse alejados de las zonas afectadas y evitar movimientos bruscos que pudieran provocar ataques.
Posibles causas
Especialistas señalan que este tipo de comportamiento puede ocurrir cuando las abejas están en proceso de traslado o buscan un nuevo lugar para establecer su colmena.
Factores como el clima o cambios en su entorno también pueden influir en estos desplazamientos masivos.
Hasta el momento no se han reportado personas heridas, aunque el incidente generó preocupación entre los residentes.
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