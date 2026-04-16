Enjambre masivo de abejas provoca emergencia en Netivot - Israel

El hecho evidencia cómo fenómenos naturales pueden alterar la vida urbana y obligar a activar protocolos de emergencia.

Una situación inusual generó alarma entre los habitantes de esta ciudad del sur del país, luego de que decenas de miles de abejas invadieran un centro comercial y varios sectores residenciales.

El enjambre sorprendió a clientes y transeúntes, obligando a evacuar algunas áreas mientras equipos especializados intervenían para controlar la situación.

Intervención de expertos

Apicultores y personal de emergencia acudieron al lugar para retirar a las abejas de forma segura y evitar riesgos mayores para la población.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse alejados de las zonas afectadas y evitar movimientos bruscos que pudieran provocar ataques.

Posibles causas

Especialistas señalan que este tipo de comportamiento puede ocurrir cuando las abejas están en proceso de traslado o buscan un nuevo lugar para establecer su colmena.

Factores como el clima o cambios en su entorno también pueden influir en estos desplazamientos masivos.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas, aunque el incidente generó preocupación entre los residentes.