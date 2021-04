Ingenuity prepara su primer sobrevuelo en el planeta rojo

El mini helicóptero Ingenuity de la NASA fue lanzado a la superficie de Marte en preparación para su primer vuelo, dijo la agencia espacial estadounidense.

El avión ultraligero había sido fijado al vientre del róver Perseverance, que aterrizó en el Planeta Rojo el 18 de febrero.

«¡Se confirmó el aterrizaje de MarsHelicopter!», el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA tuiteó el sábado.

Come fly with us. #MarsHelicopter is preparing to do something that's never been done: controlled, powered flight on another planet. Takeoff is now slated for no earlier than April 11, with data arriving on Earth on April 12.

El viaje hasta Marte

«Su viaje de 471 millones de kilómetros (293 millones de millas) a bordo del @NASAPersevere terminó con la caída final de 10 centímetros (4 pulgadas) desde el vientre del róver hasta la superficie de Marte hoy. ¿El próximo hito? Sobrevive a la noche».

Una fotografía que acompañaba al tuit mostraba que Perseverance se había alejado del helicóptero y su «aeródromo» después de caer a la superficie.

El Ingenuity se había estado alimentando del sistema de energía del Perseverance, pero ahora tendrá que usar su propia batería para hacer funcionar un calentador vital para proteger sus componentes eléctricos sin blindaje de la congelación y el agrietamiento durante la helada noche marciana.

When will the #MarsHelicopter drop? Soon! First we need to charge it to 100%. Once it's no longer connected to @NASAPersevere, the craft must survive surface temperatures down to -130ºF (-90ºC) on its own.



Check out the chief engineer’s blog for more: https://t.co/UDgQPkMSRl — NASA JPL (@NASAJPL) April 2, 2021

El reto del frío glacial en la noche marciana

«Este calentador mantiene el interior a unos 7 grados Celsius (45 grados F) durante el frío glacial de la noche marciana, donde las temperaturas pueden descender hasta -90 grados Celsius (-130 F)», Bob Balaram, jefe del Proyecto de Helicópteros de Marte ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro, escribió en una actualización el viernes.

«Eso protege cómodamente componentes clave como la batería y algunos de los componentes electrónicos sensibles de daños a temperaturas muy frías».

Durante los próximos días, el equipo del Ingenuity comprobará que los paneles solares del helicóptero funcionen correctamente y recarguen su batería antes de probar sus motores y sensores antes de su primer vuelo, dijo Balaram.

Se espera que el Ingenuity haga su primer intento de vuelo no antes del 11 de abril, tuiteó el Laboratorio de Propulsión a Chorro.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night.

Volará en la atmósfera del planeta rojo

El Ingenuity intentará volar en una atmósfera que tiene un uno por ciento de la densidad de la Tierra, lo que dificulta la elevación, pero contará con la ayuda de la gravedad, que es un tercio de la de nuestro planeta.

El primer vuelo implicará escalar a una velocidad de aproximadamente tres pies (un metro) por segundo hasta una altura de 10 pies (tres metros), flotar allí durante 30 segundos y luego descender de regreso a la superficie.

El Ingenuity tomará fotografías de alta resolución mientras vuela.

Safe & sound on the surface of Mars: the #MarsHelicopter, Ingenuity, has survived the first cold night on its own, a major milestone for the small rotorcraft because surface temps can plunge as low as -130 degrees F (-90 degrees C).

El desarrollo del helicóptero de cuatro libras (1,8 kilogramos) le costó a la NASA alrededor de $ 85 millones y se considera una prueba de concepto que podría revolucionar la exploración espacial.

Los aviones del futuro podrían cubrir el terreno mucho más rápido que los rovers y explorar terrenos más accidentados.

